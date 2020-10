Santiago Sosa était la dernière grande surprise que Marcelo Gallardo a incluse dans rivière. Dans le match contre Sao Paulo pour la Copa Libertadores, Ignacio Fernández a dû être blessé et celui choisi pour le remplacer était le milieu de terrain de 21 ans qui n’avait pas tourné.

A tel point que dans ce marché de pass, il était recherché par Indépendant. “J’étais sur le point d’aller à Indépendant, mais pour certaines raisons, cela ne s’est pas produit “, a-t-il reconnu fade.

Outre “Rojo”, le footballeur issu des divisions inférieures du club de Núñez était à un pas de l’émigration vers Everton (Angleterre) en juin 2019. “Lo del Everton C’était quelque chose de très concret, cela ne s’est pas terminé parce que je n’avais pas la citoyenneté européenne pour partir. Ça m’a fait mal d’être tombé, mais maintenant j’ai changé d’avis et je suis heureux rivière“, un point.

De son côté, il a dit ce que le coach lui demandait. “Galant il veut que les ailes, les volants et l’avant atteignent en permanence la zone. Peut-être, connaissant mon style de jeu, ne me demande-t-il pas que dans toutes les pièces, il réclame plus d’équilibre avant d’atteindre le but », a-t-il expliqué dans un dialogue avec Radio Colonia.

Sosa faisait également partie de l’équipe championne de la Copa Libertadores 2018. «Pour moi, avoir remporté la finale contre Boca à Madrid a été l’un des moments les plus heureux de ma vie. Le match a été vécu avec énormément d’adrénaline, c’était quelque chose d’unique et d’irremplaçable en la vie. Je me sens très chanceux de l’avoir vécue », se souvient-il.

“Je voudrais jouer à nouveau une finale avec Boca parce que c’est le rival classique et tout ce que cela signifie, mais avec Flamengo aussi parce que nous avons eu la revanche de l’année dernière. Il y a des équipes très dures dans la Copa Libertadores mais Palmeiras me semble être l’une des le meilleur », analysé.

Finalement, fade Il a évoqué Facundo Medina, très présent à Lens (France) et en équipe nationale argentine. “Avec Facu Medina j’ai fait les inférieurs de River, dès l’âge de 11 ans on est ensemble. Je suis très content de son cadeau, car il le mérite encore”, a-t-il conclu.