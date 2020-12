Santos revendique la figure de Pelé, après avoir été dépassé il y a quelques jours par Leo Messi en tant que meilleur buteur du même club. L’Argentin a marqué son 644 but contre Valladolid avec le maillot du FC Barcelone, dépassant ainsi les 643 officiels que «O Rei» a fait avec l’équipe brésilienne. C’est précisément cette officialité qui est remise en cause depuis le club de São Paulo, qui affirme que tous les buts que la star de Canarinha a marqué avec Santos doivent être pris en compte, alors que de nombreux championnats se disputaient alors sans être considérés comme des professionnels.

L’équipe albinegro a publié sur ses réseaux sociaux et sur son site Internet une lettre d’un historien du club dans laquelle On doute qu’il y ait encore 448 buts marqués par Pelé qui ne sont pas pris en compte. Comme il s’agit de deux époques différentes, ils considèrent que bon nombre des buts marqués dans des matches classés comme «non officiels» devraient entrer dans les registres de ce que beaucoup considèrent comme le meilleur footballeur de l’histoire du Brésil.

Au total, ils prétendent à Santos, Pelé a marqué un total de 1091 buts avec son maillot. Aux 643 buts des matches officiels s’ajoutent ceux réalisés en les matchs amicaux ou les matchs de championnat amateur, qui n’étaient pas encore considérés comme professionnels, donc les excluant des matches dits officiels, bien qu’ils aient été joués avec les mêmes règles et sous la supervision des instances correspondantes.

Si tous les buts des deux joueurs de leur club sont pris en compte, Les records de Pelé seraient inaccessibles pour Leo Messi. Le joueur du Barça, au cours des 17 saisons qu’il a passées en équipe première, a fait un total de 681 buts en 806 matchs qui a joué, à la fois officiel et amical. Bien que leurs chiffres soient toujours au-dessus des records normaux de tout footballeur, ils seraient très loin des 1091 que Pelé a marqués au cours des 19 années qu’il a passées avec l’équipe brésilienne.

L’un des principaux arguments pour revendiquer tous les buts marqués par la légende du football brésilien est que dans ces moments-là, Pour collecter des fonds pour garder leurs stars dans l’équipe, ils devaient jouer des matchs contre les grandes équipes d’Amérique et d’Europe.. Ils ont ainsi réussi à garder le noyau du champion du monde Brésil en 58 et 62, allant même jusqu’à être absent pendant une longue saison de la compétition brésilienne, faisant un tour du monde qui leur a permis de garder Pelé, entre autres, dans leur la discipline.

Ils allèguent également qu’au cours de ces années, Les fenêtres de la FIFA n’existaient pas, des joueurs internationaux ont été prêtés aux équipes nationales pendant plusieurs mois pour se préparer aux compétitions internationales. En ce qui concerne Pelé, le fait d’être absent dans plusieurs matches de l’équipe, l’a empêché de marquer des buts de ceux considérés comme officiels.

“Ils ne comptent pas quatre buts marqués contre Barcelone”

La partie la plus notable de l’écriture de Santos se réfère à la subjectivité qui se produit lorsque l’on ne tient pas compte des records des matchs amicaux. “Les 448 buts marqués lors des matches amicaux et des compétitions ont été ostracisés, comme s’ils étaient de moindre valeur”, ils précisent en même temps qu’ils indiquent que “les matches ne peuvent être joués qu’avec l’approbation des fédérations régionales et nationales, l’une des règles imposées par la FIFA”.

Le club brésilien revendique la reconnaissance des 448 buts inscrits par Pelé qui ne sont pas comptabilisés, précisant qu ‘«ils ont été marqués contre le principal et les équipes de la saison». «América et Colo Colo ont subi neuf buts, l’Inter Milan, huit; […] Barcelone lui-même a été victime de quatre buts », démarquez-vous de Santos. Ils ajoutent également que «la prise en compte des attributs subjectifs n’est pas idéale pour compiler des données statistiques. Un but contre Eibar est le même qu’un contre Valence et un but contre le Transvaal a la même valeur statistique qu’un contre le Real Madrid ».

La reconnaissance de Pelé

Malgré l’affirmation qu’ils font de l’équipe brésilienne, Pelé était chargé de reconnaître la valeur de ce que Messi a réalisé avec Barcelone. Celui qui était un attaquant de l’équipe brésilienne a félicité le capitaine de Barcelone avec un message émotionnel sur les réseaux sociaux, dans lequel il a clairement exprimé son admiration pour l’Albiceleste.

Messi a marqué son 644e but contre Valladolid, avec lequel il a surpassé l’un des plus grands joueurs de l’histoire en tant que meilleur buteur du même club lors d’un match officiel. Pelé, conscient de la difficulté de rester tant d’années dans le même club et battre un record de plus de 45 ans, il voulait faire un clin d’œil.

«Félicitations pour votre record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour votre belle carrière au FC Barcelone. Des histoires comme la nôtre, d’aimer le même club pendant si longtemps, deviendront malheureusement de plus en plus rares dans le football. Je t’admire beaucoup»Lisez le message posté par« O Rei ».