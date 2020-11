Mis à jour le 11/07/2020 à 18:15

Ils jouent EN DIRECT Santos Laguna contre. Mazatlan AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour la date 17 du Tournoi Guard1anes 2020 Liga MX ce mardi 28 juillet à partir de 20h06 (heure péruvienne et une heure de moins au Mexique) au stade TMS Corona. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Connectez également avec les profils sur Twitter, Facebook et Instagram de Santos et Mazatlán.

Santos, emmené par l’Uruguayen Guillermo Almada, vient de perdre 2-1 face au leader León, occupe la neuvième place du classement et tentera de terminer la phase régulière de la compétition aztèque en célébrant une victoire, puisque rien ne le fera sortir des playoffs pour chercher la passe pour les quarts de finale.

Le Mazatlán FC a battu San Luis 0-5 lors de sa dernière présentation et rêvait d’atteindre le barrage pour la ligue, mais s’est retrouvé sans options mathématiques pour atteindre le but avant leur match contre les “ guerriers ” après la victoire de Puebla sur San Luis.

Santos c. Mazatlan | Programme:

19h06 heures – Mexique

20:06 heures – Pérou, Équateur, Colombie, Etats-Unis (Miami)

21h06 – Venezuela, Bolivie

22:06 heures – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

02:06 heures dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Cependant, en dépit d’être hors du “grand parti” du football aztèque, l’équipe dirigée par Tomás Boy a l’intention de dire au revoir avec une victoire digne à l’extérieur.

La phase régulière du tournoi prendra fin en fin de journée, lorsque les quatre directement classés dans la ligue des huit meilleurs seront décidés et les occupants des places de la cinquième à la douzième qui disputeront les quatre places restantes.

