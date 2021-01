De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 9 janvier 2021, p. a10

Santos a révélé au moins 30 cas de contagion de Covid-19 dans ses différentes divisions, qui est présenté comme le club le plus touché au milieu du football mexicain, après que Chivas del Guadalajara ait signalé un infecté sur le campus, alors qu’il était en la Yucatan Deer Expansion League a annoncé neuf points positifs.

Dans un communiqué conjoint avec Liga Mx, Santos Laguna a annoncé à l’issue des tests effectués conformément aux dispositions du protocole sanitaire, 10 joueurs infectés ont été détectés dans l’équipe féminine, ainsi qu’un membre du staff, en plus de Diverses catégories de forces de base ont été enregistrées 15 autres cas et quatre autres travailleurs du club.

L’équipe de Torreón assure qu’aucun cas positif n’a été enregistré en équipe première, pour laquelle il n’y a pas d’alerte avant les débuts contre Cruz Azul, demain dimanche au stade TSM.

Cependant, la première rencontre de Santos en Liga Mx Femenil, contre Puebla, se jouera jusqu’au 22 février, alors que celles des U-17 et 20, étaient en suspens à des dates et heures à définir.

Le club a assuré que les 30 personnes sont isolées et sous la surveillance médicale du club.

Quelques heures auparavant, le club de Guadalajara, également en collaboration avec la Ligue, avait rapporté qu’avant de commencer sa participation aux Gardiens de la Clausura 2021, conformément aux protocoles de compétition, il avait effectué des tests Covid-19 qui avaient donné un résultat positif. , et il s’est avéré que c’était l’attaquant José Juan Macías. La personne est déjà isolée et suit les protocoles de récupération. Le Guadalajara Club et la Liga Mx réitèrent leur engagement absolu à sauvegarder l’intégrité de leurs membres et soulignent l’importance des mesures pour empêcher la propagation du virus.

En Expansion League, le match Venados vs Alebrijes a été reporté.

La Ligue et le club Venados ont signalé neuf cas positifs, tous de joueurs. Ils sont déjà isolés et sous observation médicale. En raison de cette situation, avec le soutien et la compréhension des Alebrijes d’Oaxaca, le match correspondant à la première journée, initialement prévu pour le mardi 12 janvier, sera reporté. Dans les prochains jours, la nouvelle date sera communiquée.