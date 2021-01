La tragédie menace à nouveau le rallye Dakar. L’événement sportif le plus difficile au monde a connu une journée mouvementée après le pilote indien Chunchunguppe Shivashankar Santosh s’écrase sur la quatrième étape. L’équipe Hero Motorsports a rapporté qu’il était dans un état grave et dans le coma provoqué dans un hôpital de Riyad après s’être cogné la tête et être resté 15 minutes avec à peine un pouls.

Le pilote asiatique a subi une chute importante le jour où son coéquipier il y a un an, le Portugais Paulo Gonçalves, a perdu la vie lors du conflit de Dakar en Arabie Saoudite. Le responsable de la formation, Waffi Fischer, a rapporté que Santosh avait été transféré dans un état grave d’abord au poste médical de la course, puis à l’hôpital de Riyad. Il est stable, bien que dans un coma provoqué.

Santosh, 37 ans, qui participe au Dakar pour la septième fois, il a subi la chute au km 135, dans une zone de pistes de gravier, à 11 h 45 heure locale avec sa moto.

Le pilote néerlandais Paul Spierings a été le premier à venir à sa rescousse et a affirmé qu’il devait faire réanimer cardiorespiratoire à son ami indien avant que les médecins de Dakar n’arrivent sur les lieux de l’accident. «J’ai arrêté ma moto et appuyé sur le bouton d’urgence. Puis j’ai commencé à le faire revivre et au bout de 15 minutes, trois hélicoptères de l’organisation sont arrivés. A ce moment, j’ai vu que son cœur battait à nouveau. C’était un soulagement. J’ai pu bien agir car je savais quoi faire, je n’avais jamais ressuscité personne dans la vraie vie », a déclaré Spierings, qui a remercié l’organisation pour le cours de premiers soins qu’il a reçu avant le départ de la course.

Avec une grave blessure à la tête causée par un choc contre un rocher, les médecins, afin d’éviter d’autres dommages, ont décidé de provoquer un coma médicamenteux pour réduire son activité cérébrale. Ce jeudi, le pilote indien Vous subirez un scanner pour mesurer l’étendue des blessures.