Sara Carbonero et Iker Casillas sont de retour à Madrid après leurs années à Porto. Et la journaliste sportive a repris son activité dans le monde des médias avec une collaboration avec ‘Radio Marca’, où elle a réapparu sincèrement sur tout ce qu’elle a vécu ces derniers temps, ce qui n’a pas été tout à fait facile.

“Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux”, dit-il dans les microphones au journaliste Vicente Ortega. «Nous reviendrons le 12 janvier après les vacances, ils seront les mardis et jeudis après-midi. J’ai beaucoup d’illusion », a-t-il ajouté à propos de sa section. Il a également révélé le nom de son programme et la raison de son choix: «Il s’appellera« Que la danse continue »car il faut toujours continuer à danser et même si la vie n’est pas la danse que nous avons imaginée, il faut continuer. Ce sera un espace très «lifestyle». Vous aurez un point d’optimisme et de bonnes vibrations. Cela conviendra à tout. On va parler aux gens de culture, de santé, de sport, il y aura des interviews et des débats, un sac mélangé mais toujours lié à l’actualité et à la musique ».

Pour maintenant?

Sara Carbonero explique pourquoi elle a décidé de revenir à la radio sportive: «Eh bien, cela coïncide avec le fait que je suis retournée à Madrid, en Espagne … J’y pense depuis un moment. J’adore communiquer et en raison des circonstances de la vie (Porto), je ne pouvais pas le faire au Portugal mais c’était pour revenir ici et en avoir envie. Radio parce que j’ai toujours pensé que c’était le moyen de communication le plus magique.

La femme de Casillas est amoureuse de Porto, mais elle célèbre également le fait de pouvoir être de retour à Madrid avec sa famille: «Je suis tombé follement amoureux du Portugal. J’avais tout. L’expérience là-bas a été un apprentissage à un niveau personnel parce que le professionnel était stationné. Je me suis développé hors de ma zone de confort. Je serai reconnaissant pour la vie à Porto, aux amis que je me suis fait là-bas. Je suis parti avec mon garçon d’un an et je suis revenu avec un sur six et un autre sur 4. Je serai à jamais marqué par une expérience que je conseille beaucoup car elle rend fort ».

Sara Carbonero a également parlé de la maladie qu’elle a surmontée et de tout ce qu’elle a appris: «Les choses doivent être normalisées. Ce sont des choses qui arrivent à beaucoup de gens mais tu penses ne jamais toucher. C’est une autre étape. Vous devez apprendre à vivre avec ce que vous avez, sans crainte. J’ai appris que nous sommes tous beaucoup plus forts que nous ne le pensons et que nous valorisons les choses que nous ne faisons pas. J’ai appris à vivre avec des majuscules car avant je ne savourais pas les choses », dit-il avec satisfaction.

Concernant l’éventuel retour de Casillas au Real Madrid, le journaliste déclare ce qui suit: Ce n’est pas moi qui dois dire ça. Pour jouer, on sait déjà que non mais bien sûr il sera lié, nous le saurons bientôt. Quand j’étais à Radio Marca (2005-2006) je ne connaissais pas Iker et il est très content de me voir excité, il m’encourage à me lancer dans ce beau challenge ».

Enfin, Carbonero a évoqué l’épée à double tranchant que sont les réseaux sociaux: «J’ai eu un moment que je n’aimais pas parce que les gens sont prêts à se cacher dans l’anonymat. Mais il a de bons points. J’aime les retours avec les followers, mais sans être obsédé, car ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est une partie minime de la vie d’une personne.