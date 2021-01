Sarah Jessica Parker vient d’annoncer que “Sexe et ville“Reviendra aux écrans via HBO Max, dans ce qu’elle appelle un” nouveau chapitre “de la franchise.

Bien sûr, on sait que seuls Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon reviendront. Samantha (Kim Cattrall) semble avoir dit au revoir à la série.

Tel que rapporté par HBO Max, la série aura un nouveau titre Et juste comme ça“Et” suivront Carrie, Miranda et Charlotte, qui naviguent dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié à 50 ans “, a déclaré le portail Tv Line.

Les 10 épisodes d’une demi-heure chacun commenceront à être produits en avril à New York et sur la première de la série on ne sait pas encore grand chose.

Via votre compte Instagram, Sarah Jessica Parker a partagé un message mystérieux avec des vidéos de New York. “Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander … Où sont-ils maintenant?”, lit la description.

Depuis décembre l’actrice Kim Cattrall a exprimé son désir de voir la franchise se poursuivre, même si son personnage “Samantha” ne continuera pas.

Il faut noter que pendant longtemps, Sarah a nié toute rivalité avec Kim Cattral. Cependant, l’actrice qui a joué “Samantha” a souligné dans plusieurs interviews qu’ils n’étaient que des collègues et l’a même appelée “hypocrite” à certaines occasions.

À l’époque, Parker a commenté l’inconduite de Cattral dans les enregistrements, qui étaient dues à des paiements aux actrices. Et en 2016, Cattral a affirmé qu’il n’allait plus participer aux suites. “Nous n’avons jamais été amis”, condamné sur Jessica Parker.

