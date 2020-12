vingt

Et que les choses n’ont pas bien commencé pour l’équipe locale. Erratique en attaque et surpassé en défense par le bourreau habituel, Sergio de la Fuente, Valladolid semblait pouvoir imposer sa supériorité théorique du peloton. Mais Saúl Blanco a tout changé et à partir de ce moment, le scénario a changé. Il l’a fait parce que des joueurs comme Micah Speight ont été rejoints par des joueurs comme Micah Speight, une signature qui répond pleinement à la confiance que l’OCB lui a accordée et qui lui a permis de disputer sa première saison en tant que professionnel après avoir joué dans la deuxième catégorie du basket universitaire. des États-Unis. Le petit meneur a non seulement changé le rythme de l’équipe mais a également contribué au succès dans le lancement et à l’intensité en défense.

Pierre par pierre, panier par panier, défense contre défense, l’OCB a réussi à équilibrer le combat à 9:10 minutes avant la pause (24-24) avec deux points d’un Oluyitan efficace. À partir de là, c’était un nouveau jeu dans lequel, sans jamais sortir du tableau d’affichage, cela donnait toujours le sentiment qu’Oviedo Basketball se sentait plus à l’aise., jouant au rythme qui l’intéressait, cherchant un magnifique Arteaga sous la jante, profitant des explosions d’énergie de Norelia et des moments de lucidité d’Elijah Brown. La raison pour laquelle les locaux n’ont pas pu s’échapper sur le tableau de bord était, sans aucun doute, leur piètre bagage de rebond: 23 ont pris l’OCB pour 37 à Valladolid, dont 15 offensifs. Il y avait trop de secondes chances pour un Valladolid qui, heureusement pour les hommes de Natxo Lezkano, en revanche, se trompait sur le tir extérieur (3 sur 26 en triple).

La pause était atteinte avec un point d’avance pour Valladolid (38-39). Un excellent travail défensif, arrêtant très bien les joueurs du talent et du cursus de Nacho Martín ou Timmer, et l’apparition d’un Elijah Brown désastreux en première mi-temps semblaient pouvoir permettre à l’OCB de prendre un bon avantage au troisième quart., mais toujours, au moment de gagner de la distance, une erreur inattendue a permis à Valladolid de repasser le score.

Liberbank Oviedo a atteint le quatrième et dernier set avec seulement deux points (59-57) et avec le sentiment que le match pourrait être résolu dans le dernier panier. Mais l’énergie de Norelia et le talent de Saúl Blanco sont apparus. À 2 h 10 de la fin, Sergio de la Fuente a mis Valladolid sur un point (72-71), puis Elijah Brown a pris trois lancers francs et a marqué les deux premiers (74-71), le troisième l’a raté et Norelia a donné un saut spectaculaire pour attraper un rebond offensif qui valait son pesant d’or. D’autant plus quand le ballon a atteint les mains de Saúl Blanco sur la triple ligne et que le déséquilibré Oviedo l’a marqué et a presque terminé le duel (77-71) à 1h40 de la fin. Cette action et une prise ultérieure de Norelia auraient déclenché la folie dans un Pumarín silencieux hier. La bonne nouvelle, c’est qu’avec cette équipe, qui compte trois victoires en quatre matchs, l’attente de revoir le basket en direct à Oviedo vaudra la peine.