La superstar mexicaine des sports de combat Canelo Alvarez fait sa première apparition en 2020 ce samedi 19 décembre 2020, face au n ° 1 mondial des super-moyens, Callum Smith, dans une offre pour le titre WBA “Super” de Forgeron et la ceinture WBC vacante, tout cela peut être vu par ESPN exclusivement pour le Mexique à partir de 19h30 au centre-ville.

Alvarez a remporté le titre WBA «World» avec son KO 2018 de Rocky Fielding, mais Forgeron a la version principale de cette ceinture, ce qui signifie que les revendications de Alvarez d’être un champion de quatre pesos, ils auront beaucoup plus de poids s’il est victorieux. «Mundo» ne lui facilite pas la tâche, car il s’est imposé comme le meilleur combattant à 168 livres.

La soirée était censée mettre en vedette Julio César Martínez, l’un des hommes les plus divertissants de la planète, défendant sa ceinture de poids mouche WBC contre Francisco Rodríguez Jr. Malheureusement, «Rey» a été expulsé pour gastro-entérite, mais plusieurs perspectives peuvent encore être vues. important en action.

L’événement principal, cependant, est la raison pour laquelle vous êtes ici …

Saul «Canelo» Álvarez

Âge: 30

Record: 53-1-2 (36 KO)

Cinq derniers combats: Sergey Kovalev (KO-11), Daniel Jacobs (UD), Rocky Fielding (TKO-3), Gennadiy Golovkin (MD), Gennadiy Golovkin (tirage au sort)

Des victoires importantes (autres que ceux mentionnés ci-dessus): Austin Trout, Erislandy Lara, Amir Khan, Liam Smith

CONTRE.

Callum “World” Smith

Âge: 30

Record: 27-0 (19 KO)

Cinq derniers combats: John Ryder (UD), Hassan N’Dam (TKO-3), George Groves (KO-1), Nieky Holzken (UD), Erik Skoglund (UD)

Des victoires importantes (autres que ceux mentionnés ci-dessus): Rocky Fielding

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith LIVE

Si ce combat avait été réservé avant novembre 2019, il aurait été considéré comme un terrain favorable ou un combat pour Forgeron. Au-delà de sept pouces de plus que Canelo Et avec un avantage de portée de près de vingt pouces, le natif de Liverpool, en Angleterre, avait l’air féroce dans sa course à travers le tournoi World Boxing Super Series, culminant par un KO du dangereux compatriote George Groves, et il n’a fallu que trois tours pour écraser. robuste vétéran Hassan N’Dam.

Puis John Ryder est arrivé.

“The Gorilla” a légitimement gagné sa chance contre Forgeron avec une série de KO impressionnants, y compris un écrasement en trois rounds du sparring partner de Canelo, Bilal Akkawy, mais son manque de hauteur et de portée en faisait apparemment un choix facile pour le puissant «Monde». Au lieu de cela, Ryder a constamment forcé Forgeron aux cordes et a apparemment fait assez de dégâts pour marquer la surprise, seulement pour que certains juges vraiment rances lui arrachent la victoire.

Contre un autre cogneur accroupi comme Canelo, qui est encore plus destructeur à l’intérieur que Ryder, le sort de Forgeron semble scellé. Cela dit, ce n’est pas si clair.

En plus d’être un gaucher comme Ryder, il convient de se rappeler à quel point Canelo était inefficace contre le jab de Sergey Kovalev avant de finalement trouver une ouverture au 11e tour. Forgeron a une course de piston, et cette portée de 78 pouces signifie que Canelo vous avez beaucoup plus de terrain à parcourir si vous voulez vous rapprocher de la distance d’attaque. Oui Forgeron vous pouvez exécuter un plan de jeu similaire, la victoire est absolument à votre portée.

Malheureusement pour Forgeron, ce «peut» fait beaucoup de travail là-bas. Son mouvement latéral n’est pas aussi net que celui de Kovalev et, plus important encore, il est prêt à le frapper à bout portant, ce qui joue directement entre les mains de Canelo. Je n’ai pas confiance en ça Forgeron il joue à distance avec le même niveau d’efficacité et je ne pense pas que son avantage de puissance apparent soit suffisant pour le maintenir à flot dans sa poche.

Forgeron Je pourrais certainement faire quelques tours si Canelo Il ne pousse pas le problème assez rapidement, mais il est susceptible de se retrouver dans trop de tirs rapprochés pour prendre la décision.

Prédiction: Álvarez bat Smith par décision unanime