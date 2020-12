On en parle depuis des années et nous avons finalement obtenu ce que nous voulions: Canelo contre Smith ce samedi 19 décembre à San Antonio.

S’il est dommage pour les fans britanniques qu’un affrontement similaire à celui-ci n’ait pas lieu au Royaume-Uni, le pouvoir d’attraction de Canelo dépasse celui de Forgeron comme les choses sont.

Compte tenu des circonstances, il est surprenant que même un combat de ce calibre ait lieu. COVID-19 a menacé de faire dérailler la boxe en 2020, mais une fois de plus, nous avons vu une autre grande confrontation se créer en ces temps incertains. Félicitations à tout le monde dans les coulisses pour avoir diverti le monde de la boxe alors que nous sommes tous piégés à l’intérieur.

Personne ne prendra plus jamais la boxe en direct pour acquise, mais les mesures qu’ils ont prises pour nous offrir un fantastique cette année ont été incroyablement admirables.

Assez d’éloges, jetons un coup d’œil aux combattants en question.

𝙏𝙝𝙚 𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙫𝙨. 𝙏𝙝𝙚 𝘽𝙀𝙎𝙏 🌟 19 décembre. #CaneloSmith 🍿 pic.twitter.com/2y9yaOFM15 – DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 9 décembre 2020

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Callum Smith LIVE

Saul ‘Canelo’ Alvarez

De nombreux fans de boxe, dont moi-même, viennent actuellement Canelo comme le meilleur boxeur de la planète.

Son talent sur les cordes semble illimité. Ses mouvements de tête, ses jeux de jambes et ses réflexes sont sublimes. Pour ajouter à cela, il a également un pouvoir écrasant dans les deux mains.

Nous connaissons tous la controverse perpétuelle qui l’entoure. Les tableaux de bord des juges lui ont-ils été discutablement favorables dans le passé? Oui. Prenez-vous PED? Probablement. Cela devrait-il nuire à son talent naturel pour la boxe? Absolument pas.

Il a certainement ses détracteurs, qui font valoir des arguments valables. Mais le voir sur le ring est vraiment une joie et sa seule compétence suffit à les noyer.

Canelo a boxé des combattants similaires à Smith récemment. Rocky Fielding et Sergey Kovalev sont des exemples idéaux.

Pour être honnête, Fielding n’avait aucune chance. Canelo impitoyablement déchiré son torse avec des crochets dévastateurs, le renversant quatre fois en trois tours en route vers une victoire dominante.

Canelo contre Kovalev c’était un combat particulier. À peine sept semaines plus tôt, Kovalev avait disputé un match difficile contre Anthony Yarde dans lequel il avait remporté la victoire. À 36 ans, la Krusher n’était pas une poule de printemps et serait probablement encore fatiguée, ayant eu peu de temps pour la récupération et un autre camp d’entraînement.

Le pouvoir habituel de Kovalev semblait quelque peu diminué dans ce combat, frappant la haute garde de Canelo. Cependant, il n’était pas là pour faire demi-tour.

Canelo Il a exécuté son plan de match à merveille, fermant systématiquement la distance et attaquant le corps notoirement faible du Russe. Un crochet gauche a décalé son ennemi, avant qu’il ne se connecte avec un centre droit pour éteindre les lumières de Kovalev. Cette victoire a scellé le statut de Canelo comme champion du monde de quatre pesos.

Ces victoires impliquent que Canelo se sentirait très à l’aise avec la boxe Forgeron, un combattant plus grand qui aime garder l’action à longue distance. Cependant, il est relativement sûr de supposer que Mundo est bien au-dessus de Rocky et d’un Kovalev brûlé.

🇲🇽 Malgré l’adversité, nous n’arrêtons jamais de travailler. Nous sommes prêts! 💥 Que #FightWeek commence 🇺🇸 Malgré les difficultés, nous n’avons jamais cessé de travailler. Nous sommes prêts! 💥 Laissons la #FightWeek commencer. # CaneloSmith pic.twitter.com/g4YS8RkPuI – Canelo Alvarez (@Canelo) 13 décembre 2020

Canelo est un combattant difficile à affronter Forgeron, avec ses mouvements de tête dynamiques et ses coups de corps. Mais Canelo vous devrez apporter votre match A pour réduire fréquemment l’écart et rester à l’écart des tirs directs dangereux de Liverpool.

Callum Smith

Callum Smith il est l’un des meilleurs boxeurs du Royaume-Uni. La grande puissance, les réactions et la précision des coups constituent un excellent ensemble de compétences.

Forgeron il perd très peu de mouvement dans sa concentration, s’attendant souvent à un rebond ultra-rapide. Il l’a fait de manière experte contre Hassan N’Dam, abattant à plusieurs reprises son adversaire avec facilité.

Il n’a pas de CV correspondant à celui de Canelo, et sa seule victoire notable est venue aux dépens d’un vieux George Groves. Cependant, un boxeur ne peut battre que ce qui est mis devant lui. Blâmez le promoteur, pas le lutteur, pour les arriérés médiocres.

Malgré cela, je voudrais attirer l’attention sur Callum Smith contre John Ryder. Callum Smith n’a pas gagné ce combat. Je ne sais pas quel combat les juges regardaient, mais ce n’est certainement pas celui que nous avons fait.

L’excellente utilisation de Ryder des feintes et du jeu de jambes lui a permis de revenir encore et encore, rendant Smith visiblement mal à l’aise.

Ryder a travaillé dur, pensa-t-il, et surpassé le champion, se transformant en une démonstration brillante qui a été aigrie par une décision risible après la cloche finale.

Pourquoi est-ce si important? Parce que Canelo il a utilisé les mêmes tactiques que Ryder dans ce combat contre des combattants plus grands à un niveau d’efficacité beaucoup plus élevé. Aussi bon que Ryder était cette nuit-là, Canelo est un animal complètement différent.

Forgeron devra-t-il améliorer cette performance, ou sera-ce une promenade dans le parc pour la superstar latine.

Prédiction Canelo vs Smith

Stylistiquement, c’est un match difficile pour Monde. Canelo C’est un excellent combattant d’intérieur, non seulement à cause de ses mouvements de tête et de ses jambes, mais aussi à cause de son endurance. Il n’a eu aucun problème à affronter Golovkin lors de leur deuxième rencontre.

Comme en témoignent ses combats contre Ryder, Forgeron il n’est pas à l’aise pour combattre la dynamique au sein des combattants. Mais il serait injuste de supposer qu’il n’a rien appris de cette rencontre.

Callum Smith Il a un avantage de portée considérable de huit pouces sur son adversaire. Il devra utiliser tout cela pour tenir le coup Canelo, l’occupant avec des coups fréquents et des croix opportunes. Forgeron il sait bien chronométrer ses tirs, mais il devra être plus libéral avec son jab qu’il ne l’est habituellement.

Kovalev a pu garder Canelo à longue distance pendant certaines parties de leur combat avant la fatigue; Forgeron il devra faire quelque chose de similaire pour éviter le sort de Krusher dans ce combat.

En fin de compte, cependant, je crois que l’approche proactive Canelo ce sera trop pour Forgeron. Ses coups de feu vicieux finiront par épuiser l’Anglais, le laissant ouvert à ce droit mortel.

J’espère que Forgeron donner du mal à Canelo tôt, mais il sera éliminé lors des tours suivants.

Prédiction officielle: Canelo R11 TKO