La suite de “Sauvé par le gong»(« Saved By the Bell », dans sa langue d’origine) est arrivé le mercredi 25 novembre à Peacock aux États-Unis et bien qu’une partie du casting original fasse partie de ce renouveau, une absence importante s’est fait sentir dès le début: celle de Screech ( Dustin Diamond).

Qu’est-il arrivé à Screech? L’éternel béguin de Lisa a été vu pour la dernière fois à Bayside il y a plus de 20 ans. De plus, il n’assiste pas au gala annuel de collecte de fonds de son alma mater, c’est pourquoi seuls Zack, Kelly, Slater et Jessie se rencontrent, qui dénichent une capsule temporelle.

Quant à l’endroit où se trouvent Screech Powers, il est révélé au milieu d’une conversation entre Slater et Jessie. Le premier mentionne que lui et son robot Kevin sont sur la Station spatiale internationale, qui orbite actuellement à 248 miles au-dessus de la Terre. Alors oui, il ne pouvait pas revenir pour les retrouvailles.

POURQUOI LE SCREECH N’EST-IL PAS APPARAÎT DANS LA SÉQUENCE DE “SAUVÉ PAR LA CLOCHE”?

Bien que pour les fans de “Sauvé par le gongScreech est un personnage attachant que Dustin Diamond était peu susceptible d’apparaître dans la suite en raison de ses antécédents. En 2006, l’acteur a joué dans une vidéo pornographique intitulée «Screeched: Saved by the Smell».

En 2009, un livre intitulé “ Derrière la cloche ” a été publié, dans lequel Diamond accusait ses coéquipiers de le marginaliser, accusait Mario Lopéz (Slater) d’être vigoureux, Mark Paul Gosselaar d’être un égoïste, d’autres membres de la distribution de consommer de la drogue et d’avoir des relations sexuelles sur le plateau.

Bien sûr, cela a poussé ses anciens collègues à se détourner de lui et à tout nier. Bien que Diamond ait assuré que le texte contenait des données qu’il n’avait jamais révélées, le mal était déjà fait, Lifetime a même fait un film basé sur ce livre.

De plus, comme le rappelle TVLine, en 2015 l’acteur de «Sauvé par le gong»A été condamné à quatre mois de prison pour avoir poignardé un homme dans un bar du Wisconsin. Il a été libéré au bout de trois mois pour bonne conduite, mais après avoir violé sa probation, il est retourné en prison pendant deux jours.