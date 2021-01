En général, la plupart des gens perdent la motivation de respecter leurs résolutions du Nouvel An à la mi-janvier. Si tel est votre cas (ou si vous n’avez même pas commencé à faire quelque chose), nous vous disons que vous pouvez atteindre un objectif 2021 dans le confort de votre canapé.

La prochaine fois que vous regarderez quelque chose, vous serez peut-être sur le point d’apprendre une nouvelle langue avec Netflix; en fait, plus de la moitié des abonnés le font déjà. Avec des séries et des films du monde entier, avec sous-titres en 37 langues et doublage en 34, vous pourrez en un rien de temps faire des marathons en allemand, italien ou coréen. Nous vous proposons ici un guide et quelques conseils pour apprendre les langues avec Netflix:

Commencez avec du contenu que vous connaissez déjà et regardez-le à nouveau dans la langue que vous souhaitez pratiquer. Pour vérifier si vos séries ou films préférés ont un son dans cette langue, visitez netflix.com/browse/audio et choisissez le profil approprié. Regardez-vous toujours ce titre? Et c’est. Ha Oui. Evet Tak. Créez un autre profil et définissez cette nouvelle langue comme langue par défaut pour ce profil, afin que vous puissiez profiter de l’expérience d’apprentissage dès que vous vous connectez. Pendant que l’oreille s’y habitue, laissez les sous-titres vous guider. Modifiez le texte, la taille et la couleur des sous-titres pour faciliter la lecture, la lecture et l’apprentissage. Vous pouvez également le faire dans un profil Enfants si vous souhaitez que les plus petits participent à l’apprentissage, vous pouvez le faire passer à un autre niveau si vous spécifiez le pays. Tapez le nom d’un pays dans la barre de recherche pour commencer à incorporer l’accent spécifique de ce lieu et vous habituer à la langue familière. Activez les descriptions audio. La plupart des parties silencieuses du film ou de la série comprendront un son authentique, qui vous aidera à comprendre exactement comment les locuteurs natifs décrivent certaines actions ou traits non verbaux (tels que les expressions faciales, les mouvements, le langage corporel, les vêtements, l’apparence physique, etc.)

Maintenant que vous savez comment regarder, découvrez le contenu à choisir en fonction de la langue que vous prévoyez d’apprendre, ainsi que quelques «codes secrets» qui peuvent être ajoutés dans votre navigateur (vers le lien www.netflix.com/browser/genre/xxx) pour y accéder une sélection de films et séries par langue:

français (100378)

Dix pour centLa RévolutionLe CercleFranceLe Bazar de la CharitéLupin (Première le 8 janvier)

Portugais (107465)

Coisa Mais Linda3% Mode avionBonjourVérônica

allemand (100379)

DarkBabylon BerlinNous sommes une vagueNailed It! Allemagne

italien (107553)

Bébé Curon Black Moon Life Before It Beast

coréen (107555)

Atterrissage d’urgence dans votre cœurCe n’est pas OKKingdomStrangerTerrace HouseMidnight DinerTokyo Stories; Alice au pays des frontières Fullmetal Alchemist

polonais (107559)

Ultraviolet The Coldest Game 1983 Symboles

turc (81314775)

Le ProtecteurLe GiftAmor 101Nous nous sommes rencontrés à Istanbul

hindi (107461)

Jeux SacrésTypewriterPetites ChosesLeila

Anglais (107548)

Choses étrangesCobra KaiL’amour est aveugleComment élever un super-héros

