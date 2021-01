Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 14 janvier 2021, p. a11

De profil d’entraîneur et de pédagogue, Scarlett Anaya est devenue la première femme à prendre la direction technique du club féminin de León en décembre. L’entraîneur, avec une expérience dans le domaine amateur et avec des clubs professionnels, a souligné la responsabilité que les joueurs de football doivent assumer sur et en dehors du terrain, ainsi que le soutien financier que les équipes doivent apporter.

Avant de faire partie de la Liga Mx, je me suis rendu compte que certains joueurs doivent être plus professionnels, représenter une institution, sont un exemple de beaucoup de gens et doivent se comporter comme tels. De plus, de nombreuses opportunités se sont ouvertes dans les phases de formation et les nouvelles générations devraient non seulement aspirer à jouer au Mexique, mais aussi à être en Europe ou aux Etats-Unis, a-t-il déclaré en indiquant les responsabilités des équipes.

Les clubs doivent payer un peu plus dans le domaine économique, pour que nous, femmes et footballeurs, puissions vivre avec plus de confort, je ne veux pas dire que c’est plus agréable, mais pouvoir en vivre. Des alternatives, d’autres ressources doivent être recherchées.

Anaya arrive sur le banc à León avec des études de l’École nationale des directeurs techniques et un diplôme en pédagogie et innovation en éducation de l’Universidad Panamericana. Les deux types de connaissances lui permettent d’exprimer son approche avec les joueurs d’une manière différente.

La carrière pédagogique peut la lier en tant que coach car il y a très peu de matériel didactique, méthodologique, de planification et d’aspects techniques et tactiques. Pour ma carrière universitaire, ils m’ont suggéré de créer une méthodologie pour le football féminin ou même un livre, a-t-il souligné.

Anaya, 29 ans, sera également la plus jeune stratège de la Liga Mx Femenil, mais elle a une longue histoire, ayant dirigé des équipes de jeunes, des équipes universitaires et même une école de formation à Guadalajara, ainsi que d’avoir fait partie de la zone de Analyse sportive de l’Atlas.

Certains disent que je suis novice, immature et que je ne pourrai pas le faire avec ce projet, mais ce sont des commentaires négatifs et ne deviennent qu’un défi personnel et professionnel pour moi. Bien sûr, je vais faire des erreurs, mais ce sera le moins possible et vous en tirerez également des leçons, la meilleure chose à faire est de démontrer mes capacités.

Scarlett fait ses débuts d’entraîneur dans une saison où il y aura six stratèges et cinq directeurs sportifs dans La Liga Mx Femenil, la plus grande participation depuis la création du tournoi en 2007.

Je suis très heureuse et fière de constater que nous sommes de plus en plus de femmes dans ce cercle. Le football est une question de capacité et celui qui est le mieux préparé aura une place, a-t-il déclaré.