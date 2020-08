La bonne nouvelle pour Jimmie Johnson est que le septuple champion de la NASCAR Cup Series entre dans la finale de la saison régulière de sa dernière année à temps plein à seulement quatre points sur la 16e et dernière place en séries éliminatoires. La mauvaise nouvelle est qu’il a très peu de contrôle sur sa capacité à atteindre les séries éliminatoires et à poursuivre sa candidature pour un huitième championnat de la série de coupe record.

Les scénarios décisifs des séries éliminatoires NASCAR pour le Coke Zero Sugar 400 de samedi soir au Daytona International Speedway sont tels que Johnson a besoin d’aide pour obtenir une place en séries éliminatoires aux points. Bien sûr, une victoire le ferait entrer en séries éliminatoires, mais cette année, c’est la première fois que NASCAR termine sa saison régulière sur une superspeedway comme Daytona, où les courses en pack feront du résultat un tournage de merde.

“Nous avons fait de notre mieux (la semaine dernière), nous avons obtenu deux résultats respectables”, a déclaré Johnson après avoir terminé septième et troisième dans la paire de courses de Douvres. “Réduit l’écart, mais maintenant c’est un peu entre les mains de la chance ou du destin à Daytona.”

En entrant dans la course de Daytona, 13 pilotes n’ont pas à se soucier de la chance ou du destin en ce qui concerne leur capacité à participer aux séries éliminatoires de NASCAR. Au total, 10 pilotes ont décroché des places en séries éliminatoires avec des victoires en 2020, et trois autres (Aric Almirola, Kyle Busch et Kurt Busch) se sont déjà imposés au classement par points.

Vous trouverez ci-dessous la liste des pilotes qui ont décroché des places en séries éliminatoires en toute sécurité avant la finale de la saison régulière à Daytona.

Kevin HarvickDenny HamlinBrad KeselowskiMartin Truex Jr.Joey LoganoRyan BlaneyChase ElliottAric AlmirolaKyle BuschKurt BuschAlex BowmanAustin DillonCole Custer

Cela laisse à 18 pilotes qui entrent dans la course nocturne de Daytona une chance supplémentaire de participer aux séries éliminatoires. Cependant, seuls cinq de ces pilotes ont des scénarios qui les verraient atteindre les séries éliminatoires uniquement avec des points. Tout le monde a besoin d’une victoire.

Vous trouverez ci-dessous tous les scénarios décisifs à Daytona pour les pilotes qui n’ont pas encore participé aux éliminatoires de la NASCAR Cup Series 2020.

Scénarios de conclusion des séries éliminatoires NASCAR pour Daytona

Il y a cinq pilotes qui peuvent décrocher une place en séries éliminatoires en fonction des points après la course de Daytona – Clint Bowyer, Matt DiBenedetto, William Byron, Jimmie Johnson et Erik Jones. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de leur situation dans la bulle des séries éliminatoires qui entame la course de samedi soir.

Pos.

Chauffeur

Points

+/-

14. Clint Bowyer 685 +57 15. Matt DiBenedetto 637 +9 16. William Byron 632 +4 – – – – 17. Jimmie Johnson 628 -4 18. Erik Jones 582 -50

S’il y a un nouveau gagnant à Daytona, les pilotes ci-dessous pourraient décrocher une place en séries éliminatoires en devançant le sixième pilote sans victoire au classement par points.

Clint Bowyer: gagnerait 3 points (pourrait décrocher dès la fin de l’étape 1) Matt DiBenedetto: remporterait 51 points William Byron: ne pourrait décrocher qu’avec de l’aide Jimmie Johnson: ne pourrait décrocher qu’avec de l’aide

S’il y a un gagnant à répétition à Daytona, la liste des pilotes qui auraient des chances de décrocher une place en séries éliminatoires aux points s’allonge d’un seul avec Erik Jones. Les pilotes suivants dans ce cas pourraient décrocher une place en séries éliminatoires en devançant le septième pilote sans victoire du classement. (Ils décrocheraient également s’il y avait un nouveau vainqueur parmi Aric Almirola, Kyle Busch, Kurt Busch, Bowyer, DiBenedetto ou Byron et devançant le sixième pilote sans victoire au classement.)

Clint Bowyer: gagnerait quelle que soit la finitionMatt DiBenedetto: remporterait 47 pointsWilliam Byron: remporterait 52 pointsJimmie Johnson: ne pourrait remporter qu’avec de l’aideErik Jones: ne pourrait remporter qu’avec de l’aide

Un rappel de la façon dont NASCAR attribue des points: Chaque place d’arrivée sur le terrain rapporte des points, de 40 points au pilote qui gagne à un point pour le pilote qui termine 40e. Les pilotes peuvent également gagner des points s’ils terminent dans le top 10 des étapes 1 et 2. Le vainqueur de chacune des premières étapes obtient 10 points, jusqu’à la 10e place qui gagne un point.

Un pilote gagnant de la NASCAR Cup Series en saison régulière se voit garantir une place en séries éliminatoires tant qu’il est dans le top 30 du classement par points (et tant que pas plus de 16 pilotes ont remporté des courses dans une saison donnée).

Ce qui signifie qu’il y a 18 pilotes dans le peloton de samedi soir qui sont à l’extérieur pour regarder les séries éliminatoires mais qui pourraient gagner une place avec une victoire à Daytona.

Pilotes qui peuvent remporter des séries éliminatoires avec une victoire à Daytona:

Clint BowyerMatt DiBenedettoWilliam ByronJimmie JohnsonErik JonesTyler ReddickChristopher BellChris BuescherBubba WallaceRicky Stenhouse Jr.Michael McDowellRyan NewmanJohn Hunter NemechekTy DillonMatt KensethCorey LajoieRyan PreeceDaniel Suarez *

(* – Suarez avec une victoire à Daytona aurait besoin d’aide pour entrer dans le top 30 des points.)

Dans le format actuel des séries éliminatoires de NASCAR, qui a été utilisé pour la première fois en 2014, un seul pilote qui a participé à la finale de la saison régulière en dehors du top 16 (en quelque sorte) a obtenu une place en séries éliminatoires. Ryan Newman était à égalité avec Daniel Suarez pour la 16e place avant la finale de la saison régulière de l’année dernière à Indianapolis et a terminé devant Suarez pour prendre la place.