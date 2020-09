WASHINGTON (AP) L’as de Washington Max Scherzer a refroidi Tampa Bay avec sept manches sans but, et les Nationals ont utilisé une formation de fortune pour battre les Rays 6-1 lundi soir.

Kurt Suzuki a eu un doublé de RBI parmi ses trois coups sûrs et Michael A. Taylor a conduit en deux points pour les championnats nationaux de dernière place, qui manquaient plusieurs joueurs réguliers et a commencé l’utilitaire Brock Holt au frappeur désigné pour la sixième fois de sa carrière. Holt a frappé troisième et est allé 2 en 4 avec un double. Il a neuf coups sûrs au cours de ses trois derniers matchs.

Scherzer (4-2) a échoué six baserunners dans les quatre premières manches avant de s’installer et de retirer 10 frappeurs consécutifs en une seule séquence. Le triple vainqueur du prix Cy Young a accordé six coups sûrs, en a retiré huit et en a remporté un lors de sa deuxième plus longue sortie de la saison.

Les Rays sont arrivés avec une avance de 5 1/2 matchs, meilleure de la saison, dans l’AL Est et en avaient remporté 22 sur 27, tandis que les Nationals venaient d’un voyage de 3-8 qui laissait une place aux séries éliminatoires très improbable pour la Série mondiale en titre. champions.

À son deuxième départ depuis qu’il a manqué trois semaines avec une inflammation de l’épaule, le droitier de Tampa Bay Charlie Morton (1-2) a lancé 57 lancers en cinq manches, accordant trois points et quatre coups sûrs.

Randy Arozarena a réussi un circuit pour les Rays à la huitième place, se connectant contre Tanner Rainey. Tampa Bay a chargé les buts avec deux retraits au neuvième contre Will Harris et a forcé l’entraîneur Dave Martinez à rapprocher Daniel Hudson, qui a retiré Arozarena pour son huitième arrêt en 11 occasions.

Washington l’a ouvert avec trois points en sixième contre Trevor Richards. Holt a commencé avec un doublé sur le mur à droite et a marqué sur le simple de Josh Harrison. Taylor a frappé une fusée éclairante sur le champ intérieur dessiné et a sprinté au deuxième rang pour un doublé qui a marqué Suzuki et Eric Thames.

À NOTER

Le joueur de champ intérieur de Washington Wilmer Difo, qui avait été désigné pour une affectation, a annulé les renonciations et accepté une affectation sur le site alternatif de l’équipe.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Rayons: Le LHP Ryan Yarbrough, qui a raté son dernier départ en raison d’une étanchéité à l’aine gauche, a déclaré qu’il s’attendait à ne pas avoir de restrictions à son retour au monticule mardi. «Je me sens vraiment bien en ce moment et jusqu’à ce qu’ils me prennent le ballon des mains, je vais faire ce que je faisais, a-t-il dit. … Le manager Kevin Cash a déclaré qu’il serait “ conscient ” de la charge de travail des joueurs pendant les trois dernières semaines de la saison régulière, mais a ajouté que jusqu’à ce que les Rays décrochent une place en séries éliminatoires, “ Nous avons beaucoup de travail pour faire.”

Nationaux: C Suzuki a pris une faute sur sa jambe droite dans le cinquième. Il a reçu la visite d’un entraîneur mais est resté dans le match. … Rookie 2B Luis Garcia (talon meurtri) a été griffé. … INF Asdrubal Cabrera (raideur du dos) a passé la nuit. … DE Juan Soto (mal au coude gauche) a raté son cinquième match consécutif. … RHP Dakota Bacus a été placé sur la liste des blessés à 10 jours avec une souche fléchisseur droit. Washington a rappelé le RHP James Borque de son autre site d’entraînement à Fredericksburg, en Virginie.

SUIVANT

Rayons: Yarbrough (0-2, 3.65 ERA) démarre pour la première fois depuis le 28 août alors que Tampa Bay conclut sa série de deux matchs à Washington.

Nationaux: RH Anibal Sanchez (1-4, 6,48 ERA) a dépassé la sixième manche une fois en sept départs cette saison, et c’était sa seule victoire – le 23 août contre Miami.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports