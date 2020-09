“Schitt’s Creek” a pris sa dernière révérence en avril et vient de subir un balayage historique aux Emmys, remportant les deux catégories du meilleur acteur, à la fois les catégories d’acteur de soutien et la meilleure comédie.

La comédie canadienne, créée par Dan et Eugene Levy, s’est concentrée sur la très riche famille Rose – Johnny, Moira et leurs enfants adultes David et Alexis – qui fait soudainement faillite et est forcée de déménager dans la petite ville voisine de Schitt’s Creek ( dont ils sont propriétaires).

Une émission brillante et primée qui présentait un script pointu et plein d’esprit avec des personnages en couches, elle a mis fin à sa série après six saisons de one-liners nets et extravagants et une multitude de moments maladroits mais chaleureux.

En avril, avant la diffusion de la finale, Sporting News s’est entretenu avec certains des plus grands fans de l’émission dans le monde du sport sur leur épisode préféré.

“Our Cup Runneth Over” (Saison 1, Épisode 1)

C’était incroyablement difficile d’en choisir un seul. Cependant, après avoir revu la série ce week-end, je dois remonter jusqu’au début. Voir qui étaient les roses le premier jour et comment les quatre personnages principaux ont épluché leur dur extérieur et leurs couches égoïstes et épanouis par l’avant-dernier épisode vous fait retomber amoureux d’eux, et à un niveau encore plus profond. Aussi, nous rencontrons d’abord les perruques de Moira qui sont un personnage à part entière. – Jackie Spiegel (rédacteur en chef adjoint de Sporting News Canada)

“Open Mic” (Saison 4, Épisode 6)

La meilleure partie de cet épisode est lorsque Moira et David se tiennent au fond de la pièce, se préparant à l’embarras de Patrick en train de chanter … et puis il commence et tout change – la garde de David est baissée et Moira est pleinement consciente de l’amour que Patrick a pour lui. Cet épisode est le moment où David et Moira commencent vraiment à lâcher le mur qu’ils ont érigé entre eux et la communauté. La comédie de Schitt’s Creek est sans égal, mais c’est l’amour qui pousse vraiment ce spectacle au-dessus. – Chris Johnston (rédacteur senior de hockey pour Sportsnet)

L’ajout de Noah Reis (Patrick Brewer) au casting de “Schitt’s Creek” a été un véritable tournant pour ce spectacle, et la relation de développement de Patrick et David a été passionnante et belle et, tout simplement, la meilleure. L’épisode “Open Mic” contribue non seulement à consolider Rose Apothecary comme une entreprise locale florissante, mais renforce l’affection qui change la vie de David pour son partenaire commercial grâce à l’étonnante couverture d’un classique de Tina Turner par Patrick. – Ian McLaren (animateur de Locked On Boston Bruins)

“Turkey Shoot” (Saison 1, Épisode 8)

Dans cet épisode, David montre à Stevie (Budd) un bug étrange dans sa chambre d’hôtel qu’il a dit: “avait un exosquelette laiteux.” Après l’avoir recherché sur Google, il a ajouté qu’il mangerait «des morceaux ou votre peau». Stevie est allé le tuer, mais il a traversé la pièce à toute vitesse et personne ne l’a attrapé. C’était le même début quand Alexis a rencontré Ted pour la première fois: Ted met en garde Alexis au sujet du smoothie qu’elle a commandé, en disant qu’il «la traverserait» et qu’il était mortel. Twyla revient avec le smoothie et dit: “Celui-ci est un peu moins fruité, un peu plus quelque chose” – Alexis le recrache et dit en silence à Ted, “OMG.” Ils sont allés à un rendez-vous après cela et, bien que l’épisode comprenne également David sur un tournage de dinde, les petits scénarios étaient tous hilarants et montraient le charme discret de certains personnages clés de la série. – Russ Cohen (auteur)

“Wine and Roses” (Saison 1, Épisode 6)

Je suis récemment entré dans “Schitt’s Creek” et maintenant je suis obsédé. Mon épisode préféré jusqu’à présent est “Wine and Roses” de la saison 1. Entre la panne ridicule de Moira et David voyant un vétérinaire parce qu’il avait une “crise cardiaque”, je ne pouvais pas m’arrêter de rire. C’est l’épisode qui m’a accroché! – Alyssa Sconzo (directrice adjointe des communications pour Winthrop University Eagles)

“Rencontrez les parents” (saison 5, épisode 11)

La célèbre actrice du Soap Opera, Gloria Gregson, dit à Moira qu’il y a une liberté à lâcher prise. Il s’agit d’une ligne subtile mais puissante car elle résume vraiment les voyages que les personnages (principalement Patrick et Moira) traversent dans cet épisode. Cet épisode était particulièrement marquant car à l’instar de Patrick, j’avais vécu la vie hétéronormative avant de sortir chez mes parents. C’est une telle confluence d’émotions, où vous êtes pris entre le désir de le dire à vos parents, mais aussi terrifié par la façon dont ils pourraient réagir. Pendant tout ce temps, David est le partenaire le plus solidaire de cet épisode, essayant de protéger Patrick dans son voyage de coming-out – comme illustré lorsque David a déclaré qu’il serait prêt à être juste le partenaire commercial de Patrick pour la fête, puis plus tard dans l’épisode en parlant à Les parents de Patrick. Il y a beaucoup de contenu à déballer et pour une comédie de 25 minutes – ils m’ont fait rire, pleurer et raconter. – Katie Gardner (directrice marketing pour la Boston Pride de la NWHL)

Je devrais dire que mon épisode préféré devait être “Meet the Parents” dans la saison 5 lorsque Patrick est venu voir ses parents. Je n’ai jamais eu à faire ça, mais je pouvais ressentir l’appréhension que ressentait Patrick. Et je ressentais pour lui. Cela m’a particulièrement frappé lorsqu’il a dit: «Mes parents, ce sont de bonnes personnes». L’ensemble du problème a été traité avec une telle intégrité et une telle aplomb, frappant chaque bonne note en cours de route. Tant d’humanité, tant d’amour, tout en donnant l’impression que c’était réel et authentique. – Ken Campbell (rédacteur principal à The Hockey News)