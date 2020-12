Même si Carlos Sainz a signé pour Ferrari Jusqu’en 2022, un ancien pilote comme David Coulthard a récemment souligné que son temps avec l’équipe italienne pourrait être court. Plus court pourrait encore être Charles Leclerc comme l’a révélé Stefano Domenicali, qui était directeur de l’équipe entre 2008 et 2014.

“S’ils construisent une voiture rapide dans un futur proche, Ferrari n’a pas à craindre. Alors ils ne perdront pas Leclerc. Sinon, vous risquez de perdre confiance et de décider de chercher ailleurs.», A déclaré l’Italien dans La Gazzetta dello Sport.

Alors que Stefano Domenicali a lié la continuité du Français à la puissance de la voiture, Coulthard a lié celle de Carlos Sainz à sa performance de pilote. «Le vrai combat sera contre le chronomètre, car c’est là que l’on montrera qui est le chef d’équipe. Je dois dire que Charles commencera avec un avantage, car il connaît le fonctionnement de l’équipement et ses caractéristiques», A commencé par dire l’ex-pilote, désormais commentateur. “Disons que nous donnons à Carlos une demi-saison, mais son temps chez Ferrari peut être court si désormais il ne commence pas à égaler Leclerc ou s’il est dépassé par lui.“, Il ajouta.

Carlos Sainz aurait une marge jusqu’en 2022

Cependant, Carlos Sainz semble avoir une certaine marge à Maranello. Et c’est que de grands changements ne sont pas attendus pour 2021, qui pour lui devrait être une saison de transition puisqu’il n’aura qu’un jour et demi de pré-saison pour s’adapter à sa nouvelle voiture. “Je sais que ce sera compliqué au début et aussi Je pense qu’il donne généralement le meilleur de lui-même lors de la deuxième saison, et dans la deuxième, j’espère voir des progrès par rapport à la première», A reconnu dans sa présentation Mattia Binotto.

«Ferrari ne peut pas se permettre une saison similaire à 2020. Nous devons faire quelque chose de mieux par rapport à ce que nous faisons actuellement. Concernant le développement, J’espère que la saison prochaine sera meilleure, mais on ne sait jamais avec certitude jusqu’à ce que vous soyez sur la bonne voie pour rivaliser avec vos rivaux. Il sera important de ne pas avoir une année aussi compliquée que 2020, il faut se battre pour de meilleurs résultats », a reconnu le responsable de l’équipe Ferrari.

La continuité de Carlos Sainz, ainsi que celle de Leclerc, serait décidée en 2022, année où le changement de réglementation appelé à réduire les inégalités qui existent entre les équipes entrera en vigueur. Face à cette date, Ferrari a déposé toutes ses attentes. “Je pense que 2022 sera plus important que 2021, puisque nous allons vivre la première saison d’un changement technique. L’écart sera comblé automatiquement cette année-là, mais la suivante sera plus compliquée. Par conséquent, je pense que 2022 sera une priorité l’année prochaine», A admis Mattia Binotto.

La menace de Mick Schumacher

Même si Leclerc Il a un contrat avec Ferrari jusqu’en 2024, le Français pourrait changer de décor en 2022 si l’équipe italienne n’a toujours pas d’options pour se battre pour le titre. S’ils choisissent de continuer, celui qui pourrait quitter l’équipe cette année-là est Carlos Sainz. Ferrari a cédé à Mick Schumacher Haas et cela ressemble déjà à un remplaçant pour Madrid à l’avenir, donc en 2022, l’équipe italienne devra décider de renouveler Sainz ou de donner une chance à l’Allemand. Interrogé à ce sujet, l’Espagnol a avoué: «Je me fiche de Mick Schumacher. J’arrive chez Ferrari sans date d’expiration et à égalité avec mon coéquipier. L’intention est de créer un cycle ».

Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts, Mattia Binotto a choisi de rassurer le madrilène lorsqu’il a été interrogé sur ses attentes à son égard: «C’est un grand collègue et un travailleur acharné, un leader qui nous aidera à être plus fort depuis 2021. Il est pilote depuis plusieurs années, pas pour quelques-uns, c’est l’idée de Ferrari».

Même ainsi, le chef de l’équipe Ferrari, a donné l’un comme exemple de l’autre: «Sainz est très bon dans tout ce que j’ai détaillé, car il finit généralement mieux qu’il n’a commencé. C’est ce à quoi on peut s’attendre d’un pilote et c’est ce que j’attends de Mick ces deux ans».

Carlos Sainz rivalisera à égalité avec Leclerc

Quoi que fasse Mick Schumacher, Carlos Sainz pourra rivaliser à égalité avec Leclerc, il tentera donc de montrer à Ferrari qu’il ne faut pas se passer de lui s’ils veulent faire de la place pour le fils du Kaiser. “Il n’y a rien d’écrit dans le contrat qui dit que Leclerc est le chef d’équipe, ils sont libres de se battre sur la piste bien qu’il soit important qu’ils nous donnent des points, mais au début du championnat, vous aurez des chances égales», A assuré Mattia Binotto à cet égard. Cependant, il a ajouté: «Ensuite, notre priorité absolue est le titre des constructeurs, l’optimisation des points pour l’équipe et cet intérêt peut prévaloir, Nous devrons accepter les décisions de l’équipe et ce n’est que si à la fin de l’année l’un a plus d’options que l’autre que nous étudierons comment l’aider.».