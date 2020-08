CINCINNATI (AP) Avec un entraînement massif en neuvième manche, Kyle Schwarber est entré dans l’histoire pour les Cubs de Chicago.

Schwarber, Jason Heyward et Ian Happ sont devenus le premier champ de départ à frapper plusieurs circuits dans le même match, et les Cubs ont battu les Reds de Cincinnati 10-1 dimanche pour une division de leur série de quatre matchs.

Schwarber a frappé le premier et le dernier des six circuits, un record de la saison des Cubs, marquant un entraînement en solo au quatrième contre Luis Castillo (0-5) et un grand chelem contre Jose De Leon au neuvième. Heyward s’est connecté pour des entraînements en solo aux quatrième et sixième, et Happ a réussi un tir de deux points au cinquième et un circuit en solo au septième.

«Je suppose que nous avons fait une histoire aujourd’hui, a dit Schwarber. “ Quand vous avez un petit morceau d’histoire, vous le gardez toujours avec vous. ”

Les Cubs en tête de la NL Central ont frappé 14 circuits dans la série. L’aide est également en route après l’acquisition de Jose Martinez dans un échange avant la victoire. Chicago a envoyé deux joueurs à nommer ou à payer des contreparties à Tampa Bay pour Martinez, donnant au manager David Ross une autre option au frappeur désigné.

«Dans l’ensemble, nous avons eu une bonne attaque tout au long de l’alignement, a dit Ross. “ Les gars se sont battus et ont obtenu leur pitch. ”

Joey Votto a fait un circuit en sixième pour Cincinnati, qui s’est rallié pour une division double contre Chicago samedi. Castillo a accordé quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches.

Le droitier des Cubs Tyler Chatwood est parti en troisième manche avec un malaise au coude droit. Colin Rea, Jose Quintana (1-0), Ryan Tepera, Kyle Ryan et Duane Underwood Jr. ont ensuite combiné pour 6 2/3 manches de balle à deux coups.

Chatwood faisait son deuxième départ depuis son retour de l’IL le 25 août. Il avait été mis à l’écart avec une tension au bas du dos.

Castillo, un joueur étoile de la Ligue nationale la saison dernière avec une fiche de 14-8, avait accordé un circuit toute la saison avant d’en céder trois contre les Cubs. Il en a retiré sept et en a marché un.

«Ce sont deux terrains que je n’ai pas bien localisés, a dit Castillo à propos des deux circuits de quatrième manche de Chicago. «Je pense que l’an dernier, nous avons lancé beaucoup de changements et les frappeurs en ont vu beaucoup. C’est pourquoi je travaille si dur sur le curseur. ”

CUIR CLIGNOTANT

Les Cubs ont également affiché une défense tape-à-l’œil avec trois prises de plongée, y compris la prise du deuxième but Nico Hoerner du bas de ligne de Nick Castellanos avec les bases chargées pour terminer le septième. Happ et Heyward ont chacun fait une prise de plongée dans le champ extérieur.

LE MAINTENIR

Pour la troisième journée consécutive, les deux équipes ont porté leurs maillots n ° 42 qu’ils portaient à l’origine vendredi pour aider à célébrer la Journée Jackie Robinson. C’était également un clin d’œil à la MLB rendant hommage dimanche au 100e anniversaire du lancement des ligues noires. Des découpages de joueurs de la Negro League étaient perchés sur des sièges derrière le marbre.

SALLE D’ENTRAINEMENT

Cubs: Chatwood doit être réévalué lundi.

Reds: Le LHP Jesse Biddle a ressenti une tension à l’épaule gauche lors du premier match du double match de samedi, conduisant au diagnostic d’un conflit. Il a été placé sur la liste des blessés de 10 jours. Les Reds ne s’attendent pas à ce qu’il ait besoin de plus que les 10 jours qu’il passera à l’IL, a déclaré dimanche le manager David Bell.

SUIVANT

Cubs: Le LHP Jon Lester (2-1), partant de mardi à Pittsburgh, a accordé un point en six manches à son dernier départ contre les Pirates, une victoire de 2-1, 11-inning Cubs le 2 août.

Reds: le RHP Anthony DeSclafani (1-1) débute lundi soir contre Saint-Louis. DeSclafani n’a pas lancé depuis le 21 août, passant du temps sur la liste de paternité.

