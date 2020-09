Bienvenue dans la NFL, Las Vegas.

Les Raiders joueront leur premier match dans leur nouvelle ville sur “Monday Night Football” – qui se trouve également être le 50e anniversaire du premier jeu “MNF” de la NFL. Las Vegas accueillera Drew Brees et les Saints dans le stade Allegiant de près de 2 milliards de dollars, mais il reste à voir si Las Vegas peut remporter une victoire lors de son premier match à domicile sans fans dans les gradins.

Dans le cadre de cet effort, Las Vegas tentera probablement d’établir un succès rapide pour le porteur de ballon de deuxième année Josh Jacobs, qui s’est précipité pour 93 verges et trois touchés lors d’une victoire de 34 à 30 contre les Panthers. Il devrait aider à soulager le quart Derek Carr.

Vegas pourra également rechercher le receveur recrue Henry Ruggs III. Il est dans l’alignement après avoir été répertorié comme douteux en raison d’une blessure au genou. La présence de Ruggs affectera le nombre de défenseurs de la Nouvelle-Orléans placés dans la surface pour arrêter Jacobs.

Mais même avec Ruggs sur le terrain, Carr pourrait avoir du mal à choisir un secondaire des Saints qui a intercepté Tom Brady à deux reprises lors de ses débuts à Tampa Bay.

Quant à l’attaque de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees (18 pour 30 passes, 160 verges, deux touchés, une interception) devra se passer de sa première cible de réception, Michael Thomas, qui a été exclu en raison d’une blessure à la cheville. Le demi offensif Alvin Kamara peut être appelé à être autant une menace de réception qu’une menace précipitée pour compenser cette perte.

À l'intérieur du stade Allegiant: coût, capacité et plus pour en savoir plus sur la nouvelle maison des Raiders de Las Vegas

Suivez les mises à jour et les faits saillants des scores en direct alors que les Saints visitent les Raiders sur "Monday Night Football".

Score Raiders vs Saints

Q1

Q2

Q3

T4

Total

Raiders

0 – – – –

Les saints

3 – – – –

Raiders vs Saints mises à jour en direct, faits saillants de ‘Monday Night Football’

Premier quart-temps: Saints 3, Raiders 0

20h35: Kamara écrase les Raiders tôt; il a deux pistes de 13 et 21 verges. Les Saints sont maintenant à la ligne des 35 verges de Las Vegas.

20h28: Malcolm Jenkins des Saints limoge Carr pour une défaite de 14 après avoir tenté de se replier dans le blitz à venir. Les Raiders reviennent un peu en troisième et 23ème, mais ils botteront en quatrième et 13ème. Les saints prennent la relève à eux-mêmes 22.

20h26: C’est maintenant au tour des Raiders de passer à l’attaque.

20h24: OBJECTIF TERRAIN. Et Wil Lutz entre dans l’histoire de la NFL en tant que première personne à marquer à l’intérieur du stade Allegiant, avec un panier de 31 verges.

20h22: Les saints conduisent jusqu’à l’intérieur du 15, mais un gros coup d’Erik Harris fait perdre une troisième réception de conversion de Tre’Quan Smith. Tentative de but sur le terrain à venir.

20h18: La Nouvelle-Orléans traverse le milieu de terrain et pénètre profondément dans le territoire des Raiders, tous hors jeu. Les saints ont jusqu’à présent quatre passes pour une incomplète.

20h15: Et “Monday Night Football” est désactivé. Les saints recevront le ballon après le report des Raiders.

Heure de début des Raiders vs Saints

Date: Lundi 21 septembreHeure de coup d’envoi: 20 h 15 HEchaîne TV: ESPNDirect: WatchESPN, fuboTV

Tous les matchs de “Monday Night Football” en 2020 ont la même heure de début fixée à 20 h 15 HE après la semaine 1, qui comportait un double titre. Le calendrier «MNF» se terminera à la semaine 16 le 28 décembre, lorsque les projets de loi visiteront les Patriots.

