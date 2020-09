Tiger Woods est de retour sur le parcours de golf après une fin décevante des séries éliminatoires de la FedEx Cup 2020, dans lesquelles il est sorti après une 51e place et un score de 11 sur la normale. Maintenant, il se rendra au Winged Foot Golf Course à New York à la recherche de cette insaisissable 83e victoire sur le PGA Tour et de la 16e victoire majeure.

La dernière fois que Woods a joué à l’US Open sur ce parcours n’est pas un souvenir heureux pour lui: c’était six semaines après la mort de son père. Il a ouvert le tournoi avec un 6 sur 76 – son pire début de carrière dans une majeure – et a enregistré six bogeys et un double. Il a fini par manquer la coupe de trois coups.

Sporting News a suivi le premier tour de Tiger Woods à l’US Open 2020, y compris les statistiques et les faits saillants. Suivez ci-dessous pour les résultats complets.

PLUS: Regardez l’US Open en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Classement en direct de l’US Open

Pour les scores complets, consultez Classement complet de l’US Open de SN, mettant en vedette Woods et le reste du domaine.

Score de Tiger Woods, faits saillants du premier tour

(Mises à jour dans l’ordre chronologique inverse).

Trou (Par)

Score de Tiger (général)

Endroit

1 (4) 2 (4) 3 (3) 4 (4) 5 (4) 6 (4) 7 (3) 7 (4) 19 (5) 10 (3) 11 (4) 12 (5) 13 ( 3) 14 (4) 15 (4) 16 (4) 17 (4) 18 (4)

Trou 1: Par 4, 469 verges