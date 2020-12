Sébastien Beccacece a annoncé qu’il cesserait d’être le directeur technique de Courses. L’entraîneur a communiqué ce samedi à travers une conférence de presse dans laquelle il expliquait que sa décision était une conséquence du départ de Diego Milito en tant que directeur technique. Il quittera ses fonctions à la fin de la participation de “l’Académie” à la Coupe Diego Maradona.

“Nous avons décidé et nous avons déjà communiqué à l’équipe, à Víctor (Blanco) et à tout le monde qu’une fois ce tournoi terminé, nous ne continuerons pas dans cette institution”, a-t-il annoncé. Beccacece.

Dans son discours, il a confirmé que sa décision était due au départ de Diego Milito Et que cela n’a rien à voir avec le prétendu combat qui a eu lieu dans le vestiaire lors du match précédent avec Boca. “La décision était toujours claire pour moi et, au-delà du désir, ceux qui me connaissent savaient parfaitement la décision que j’allais prendre. Je respecte tout le monde. Adrián (Fernández) est entré dans le vestiaire et rien d’autre ne s’est passé. Tout ce qui a été dit. c’était un faux d’un combat présumé », a-t-il expliqué.

“Diego (Milito) a annoncé son départ et cela implique de suivre la voie. Je ne dis pas que c’est bien ou mal, je ne fais que transmettre mon sentiment. J’adorerais continuer avec ce projet, ce groupe de footballeurs a tout donné et nous a amenés à nous mesurer. l’un des meilleurs, de Boca, de Flamengo … Cela a à voir avec le travail, l’engagement et le dévouement absolu », a-t-il analysé.

Dans ce sens, Beccacece Il a mentionné qu’en raison de ses principes, il ne pouvait pas continuer dans le club après que Milito, la personne qui l’avait emmené à «l’Académie», ait décidé de partir. «Tout au long de ma carrière, j’ai toujours été lié à des valeurs. Toujours dans ma carrière, je suis allé avec la personne qui m’a amené. Quand je travaillais avec Jorge (Sampaoli) et que j’avais 24 ans, Jorge est parti et ils m’ont proposé de continuer, mais je suis parti. J’y suis allé parce que j’ai des valeurs », a-t-il soutenu.