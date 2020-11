Ryan Giggs c’est des nouvelles partout dans le monde. L’entraîneur du Pays de Galles a été arrêté pour avoir prétendument agressé son partenaire, un épisode de violence domestique qui a été rapporté en Angleterre ces dernières heures, bien que la fédération galloise n’ait officiellement confirmé qu’un seul “incident” dans lequel il a été impliqué. l’entraîneur de l’équipe nationale.

Cependant, selon The Sun, la police a reçu un appel pour se rendre au domicile de l’ancien joueur de Manchester United soupçonné de violence domestique, reconnaissant les agents dans un communiqué qu’une femme avait été légèrement blessée, mais que son état n’avait pas besoin de traitement. Tout indique qu’il est son partenaire Kate Grevillé, avec qui Giggs est en couple depuis environ cinq ans.

Je me suis habillé, je suis sorti, j’ai bu de la rose! Fabuleux week-end de Manchester 💫 pic.twitter.com/5bHMTfCVzN – Kate Grevillé (@KateEAGreville) 11 octobre 2020

Mais qui est Kate Grevillé? Selon son propre profil sur les réseaux sociaux, est un cadre dans le monde de la communication, associé directeur d’une agence marketing réputée et spécialiste de la stratégie digitale, du tourisme, des voyages … On raconte en Angleterre qu’il a 36 ans et qu’il a rencontré Ryan Giggs en 2015, alors que le Gallois quittait sa femme, bien que leur relation amoureuse soit devenue officielle en 2018.

Kate était également mariée à l’époque et son ex-mari Damian Burke a accusé Giggs d’être «la troisième personne de notre mariage». Kate et Damian se sont mariés en 2011, mais il est devenu méfiant lorsque Kate a commencé à travailler en étroite collaboration avec Giggs en 2013. Kate a faim de gloire. Il n’allait jamais s’arrêter avant d’avoir attrapé un footballeur », a déclaré son ex-mari dans The Sun.

Une Kate Grevillé qui est également très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où elle est habituel qu’il télécharge des selfies suggestifs dans lesquels il montre sa silhouette, des photos de votre chien et des souvenirs de certains de vos voyages. Par exemple, c’est un amoureux d’Ibiza, où il a passé plusieurs vacances ces dernières années avec Giggs.