Dans les prochains jours, le gouvernement péruvien du président Martín Vizcarra commencera la livraison du Deuxième lien familial universel, alors que ces derniers jours, la subvention a été versée aux bénéficiaires du premier registre. Tous les détails dont vous devez tenir compte pour percevoir la subvention pour les foyers les plus battus par le pandémie de coronavirus (COVID-19), concernant les modes de paiement et le nouveau compte DNI. Allons-y avec les informations.

LIS: Obligations du Pérou: obligation universelle, obligation indépendante et autres subventions

AUSSI: Link Bono Familiar Universal: comment et quand encaisser le paiement de l’État

Bonus universel: modes de paiement

Le bonus peut être collecté selon cinq modalités, selon le MIDIS:

Dépôt sur compte: le gouvernement effectuera un dépôt de 760 soles sur un compte du Banco de la Nación ou d’une autre banque privée. Les gens peuvent retirer le montant aux guichets automatiques de ces entités financières.Portefeuille Tunki d’Interbank: Si vous avez un compte chez Interbank, le retrait de ce bonus peut être effectué depuis les distributeurs automatiques de Globalnet. Il vous suffit de télécharger l’application pour en savoir plus. Vous pouvez également le découvrir sur le site tunki.com.pe.Services bancaires mobiles via des guichets automatiques multirés: Pour cela, le bénéficiaire doit remplir les formulaires avec le nom complet, la date et le lieu de naissance, le numéro de téléphone et l’opérateur auquel il appartient. Vous recevrez un message sur votre téléphone portable avec les codes d’enregistrement, votre mot de passe pour entrer dans la banque du téléphone portable et votre code à 5 chiffres avec lequel vous pourrez retirer le bon aux guichets automatiques Multired de Banco de la Nación. Cette clé est valide pendant 48 heures à compter de sa génération.}Tournez la fenêtre: Si l’utilisateur choisit cette modalité, il doit choisir le département, la province et le district les plus proches pour percevoir la subvention. Vous devrez également choisir l’agence bancaire affectée et le jour qui vous convient pour récupérer l’argent.Sociétés de transport de titres (ETV): Il Bon universel de 760 semelles seront également livrés, à travers des véhicules de SOCIÉTÉS DE TRANSPORT DE TITRES (ETV), tel qu’utilisé périodiquement par les Midis pour le paiement de subventions économiques pour d’autres programmes sociaux.

Vous pouvez donc savoir si vous êtes bénéficiaire du Bonus

Pour tous ceux qui souhaitent reconnaître s’ils sont ou non bénéficiaires du Deuxième Bonus Familial Universel de 760 soles, la première chose à faire est de saisir le plateforme officielle du Ministère du Développement et de l’Inclusion Sociale (Midis) avec votre DNI. Le gouvernement péruvien a activé une plateforme en ligne permettant à tout citoyen de faire sa demande. Suivez simplement ces étapes.

Entrez sur le site officiel du Bond universel ou cliquez sur ici. Entrez votre numéro d’identification et la date à laquelle il a été émis. Cliquez sur « Je ne suis pas un robot. » Cliquez sur continuer.Pour confirmer si la prestation vous correspond, vous devez saisir la plateforme web bonouniversalfamiliar.pe, où le mode de paiement attribué à chaque foyer bénéficiaire et les étapes à suivre pour le collecter sont également indiqués.

Quand et qui percevra le deuxième bonus universel?

Il est à noter que la deuxième ébauche de l’obligation universelle ne sera pas payée au mois d’août, comme on le pensait initialement. Au cours de ce mois, les bénéficiaires du deuxième registre sont ceux qui peuvent percevoir le bonus, mais la deuxième tranche sera disponible en septembre.

« Dans cette deuxième tranche de Bond universel Il atteindra 8 millions et demi de familles, tout ce qui est du commerce informel est inclus. Nous espérons que la livraison sera beaucoup plus rapide avec les banques privées et publiques. De plus, nous prévoyons que la portée sera beaucoup plus grande », a déclaré le premier ministre Walter Martos.

«Au départ, il y avait un registre destiné aux pauvres et aux très pauvres qui n’était pas mis à jour, et en utilisant ce registre, les personnes qui avaient déjà quitté la pauvreté et qui n’étaient plus pauvres recevaient une prime. Maintenant, il existe une base de données beaucoup plus mise à jour où ils croisent les informations du MIDIS et Reniec« , Il ajouta.

Qu’est-ce que le compte DNI et à quoi sert-il?

« Ce décret d’urgence que je viens de signer permet à Banco de la Nación d’ouvrir un compte d’épargne individuel et numérique de base appelé compte DNI », a indiqué le président, puisque son objectif principal sera d’éviter les foules dans les agences bancaires, points chauds dans la propagation du coronavirus.

Comme expliqué par le président, le « compte DNI » sera celui que l’État ouvrira à tout citoyen majeur qui a un DNI, sans exiger qu’il ait un contrat avec la Banco de la Nación, le même qui sera utilisé pour la dépôt de subventions (environ 45% des citoyens majeurs qui n’ont pas de compte auprès de cette banque).

