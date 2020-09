WASHINGTON (AP) Chris Seitz a effectué quatre arrêts et DC United a disputé un match nul sans but sans tirer contre le New York City FC dimanche soir.

DC (2-4-4) parce que la deuxième équipe de la MLS n’a pas réussi à obtenir un tir lors d’un match de saison régulière. La Révolution de la Nouvelle-Angleterre n’a pas réussi à tirer lors d’une défaite 7-0 contre Atlanta United le 13 septembre 2017.

NYCFC a eu 19 coups.

Le NYCFC (4-5-1) avait remporté ses trois matchs précédents, devançant ses adversaires 6-1 pendant la séquence.

NYCFC a eu deux quasi-accidents en première période. Ronald Matarrita avait un centre parfait pour Keaton Parks à la 25e minute, mais le tir de Parks était large à droite. Une minute plus tard, Matarrita envoya le ballon à Jesus Medina devant le but, mais le tir de Medina au poteau le plus proche était large.

À la 51e minute, Medina a battu trois défenseurs au ballon juste à l’intérieur de la surface de réparation, mais Seitz a dévié son tir avec sa jambe gauche en tombant. La tête de Valentin Castellanos pour NYCFC a été bloquée à la 83e. Gary Mackay-Steven avait un but apparent à la 88e, mais Tata Castellanos a été appelé pour un handball.