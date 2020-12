Mis à jour le 12/05/2020 à 11:19

Deux buts humiliants qui l’ont laissé hors de la zone de qualification pour la prochaine Coupe du monde. Ignorance des particularités de Qualifications sud-américaines. Combats présumés entre les joueurs. Tout cela a été combiné pour provoquer le départ de Carlos Queiroz en tant que technicien La Colombie.

Après un cycle de seulement 22 mois, l’entraîneur portugais a quitté ses fonctions comme point principal du mauvais moment en Colombie, bien que pour Edwin Cardona, la responsabilité est partagée. Selon le milieu de terrain de Boca Juniors, un technicien ne peut pas aller au-delà de ses fonctions.

«Parfois, le responsable peut être l’entraîneur, mais sur le terrain, nous sommes les joueurs. Et c’est tout le monde et pas seulement une personne. Et cela fait aussi mal ce qui génère une perte. Pour quelqu’un de partir et cela ne dépend pas d’un seul », a déclaré Cardona dans une interview avec ESPN.

«Il essaie d’appeler les joueurs qui, à l’époque, il pense être pour l’équipe nationale et vous découvrez ce qui s’est passé et vous ne vous attendez pas à perdre ces matchs si durement. Le responsable part, mais nous voilà tous. Nous avons tous ressenti cette défaite », a ajouté le milieu de terrain colombien.

D’autre part, l’ancien joueur de l’Atlético Nacional a également évoqué les défaites consécutives contre l’Uruguay et l’Équateur, les mêmes qui ont abouti au limogeage de Queiroz.

«Ce sont des pierres d’achoppement. Les tours de qualification sont des matches, il était donc temps de les jouer. Et pour moi, c’est l’un des plus durs au monde. Parce que vous allez soudainement jouer à Barrranquilla avec une chaleur de 35 degrés à 3 heures de l’après-midi. Et puis voyager à Quito, jouer avec une chaleur et un froid que je ne sais pas, c’est ce que vous ressentez ».

