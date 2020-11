L’attaquant Luis Javier Suárez, de l’espagnol Grenade, et le milieu de terrain Edwin Cardona, de Boca Juniors, sont les principales nouveautés de la Équipe nationale colombienne pour les matches contre l’Uruguay et l’Équateur, les jours 3 et 4 du Qualifications Qatar 2022.

Comme aucune autre sélection, le ‘Tricolor’ a présenté aux convoqués une vidéo mettant en vedette plusieurs enfants, qui annonçaient un à un ceux appelés par Queiroz pour cette date FIFA.

L’entraîneur Carlos Queiroz n’aura pas Falcao García, absent pour blessure, mais il aura James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado et le gardien de Napoli David Ospina, qui a raté le double-match de septembre parce qu’il ne pouvait pas voyager d’Italie.

Outre Suárez, 22 ans, les ailiers Luis Orejuela, de Gremio, et Daniel Muñoz, du Belge Genk, qui remplacent Stefan Medina, de Monterrey, et Santiago Arias, du Bayer Leverkusen, apparaissent comme des nouveautés.

De même, le central Jhon Lucumí, de Genk, et William Tesillo, du mexicain León, ainsi que Matheus Uribe et Luis Díaz, qui jouent pour Porto et n’ont pas pu participer aux deux premières dates parce que les autorités portugaises ne les ont pas autorisés. Voyager.

La liste de Queiroz comprend également des joueurs qui sont communs dans l’équipe tricolore, tels que le centre de Davinson Sánchez et Yerry Mina, Tottenham et Everton, respectivement, en plus du duo de buteurs de l’Atalanta: Duván Zapata et Luis Fernando Muriel.

Cependant, il n’y a pas Jhon Córdoba, qui s’est blessé à la cheville gauche en jouant pour le Hertha Berlin, et Rafael Santos Borré, de River Plate, qui a été testé positif pour le covid-19.

La Colombie recevra l’Uruguay à Barranquilla vendredi prochain et se rendra en Equateur à Quito le 17 novembre.

Voici la liste des convoqués:

– Gardiens de but: David Ospina (Napoli-ITA), Camilo Vargas (Atlas-MEX) et Álvaro Montero (Deportes Tolima).

– Défenseurs: Luis Manuel Orejuela (Gremio-BRA), Daniel Muñoz (Genk-BEL), Yerry Mina (Everton-GBR), Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur-GBR), Jeison Murillo (Celta de Vigo-ESP), Jhon Lucumí ( Genk-BEL), William Tesillo (León-MEX), Frank Fabra (Boca Juniors-ARG) et Johan Mojica (Atalanta-ITA).

– Milieux de terrain: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Matheus Uribe (Porto-POR), Jorman Campuzano (Boca Juniors-ARG), Wílmar Barrios (Zenit-RUS), Jéfferson Lerma (Bournemouth-GBR) et Edwin Cardona (Boca Juniors) -ARG).

– Attaquants: James Rodríguez (Everton-GBR), Alfredo Morelos (Rangers-ESC), Luis Suárez (Granada-ESP), Duván Zapata (Atalanta-ITA), Luis Fernando Muriel (Atalanta-ITA) et Luis Díaz (Porto-POR ).

