La tendance à jouer un stack QB-WR sournois peut jouer dans les alignements de FanDuel GPP – mais elle peut également se retourner contre vous. La semaine dernière, nos choix de tournois FD se sont bien comportés, mais Tyrod Taylor et notre pile de Chargers nous ont laissé tomber. Presque n’importe quel autre stack nous aurait permis d’encaisser dans un tournoi. Nous sommes de retour à la semaine 2 avec Ryan Tannehill en tête de notre alignement NFL DFS, mais il a été étonnamment cohérent et devrait continuer cette semaine.

Comme la semaine dernière, quelques jeux de valeur moins chers nous ont permis de remplir une grande partie de cette formation avec des jeux sûrs qui devraient bien performer. Cela ne nous laisse compter que sur quelques sélections risquées pour pousser notre alignement au sommet de la semaine 2.

FanDuel Picks Semaine 2: alignement NFL DFS pour GPP

QB Ryan Tannehill, Titans contre Jaguars (7000 $)

Les Jaguars ont permis à Philip Rivers de passer pour 363 verges au cours de la semaine 1. Lors d’une rencontre avec Jacksonville il y a un an, Tannehill a lancé pour 259 verges et deux touchés, et il a lancé au moins deux touchés en huit matchs consécutifs de saison régulière. L’inclination naturelle à éviter le jeu de passes du Tennessee, car il s’agit d’une attaque lourde, signifie que la propriété de Tannehill sera faible malgré la preuve constante qu’il affichera de solides chiffres fantastiques.

RB Clyde Edwards-Helaire, Chiefs @ Chargers (8 000 $)

CEH pourrait être un jeu populaire cette semaine, bien que la défense des Chargers en ait fait assez contre Joe Mixon pour ne pas en faire une promenade dans le parc. Mais Edwards-Helaire a un avantage qui n’a pas été réalisé en tant que receveur lors de la semaine 1. Si KC commence à lui lancer et qu’il continue son succès d’ouverture de la saison sur le terrain, Edwards-Helaire pourrait avoir l’un des scores les plus élevés de la semaine.

RB Kenyan Drake, Cardinals contre Washington (6600 $)

Drake est resté en bonne santé et n’a pas été trop embouteillé par une solide défense de San Francisco. Alors que les sept premiers de Washington en ont fait assez pour ralentir les RB de réserve de Philadelphie, Drake est beaucoup plus talentueux et a plus d’armes autour de lui pour inquiéter Washington.

WR AJ Brown, Titans contre Jaguars (6600 $)

Corey Davis a été le vainqueur de la semaine 1 dans le jeu de passes du Tennessee, mais Brown reste le jeu de tournoi évident pour ses côtelettes de gros jeu. Tout ce qu’il faut, c’est une connexion jeu-action de Tannehill à Brown pour que cette programmation fonctionne.

WR Davante Adams, Packers contre Lions (8600 $)

Adams est la meilleure option sur cette ardoise – et pour une bonne raison. Avoir 14 attrapés, 156 verges et deux scores lors de la semaine 1 fera cela pour vous, et rien ne permet de penser que les Lions de toutes les équipes seront en mesure de le ralentir.

WR Demarcus Robinson, Chiefs @ Chargers (4700 $)

Robinson a devancé Mecole Hardman lors de la semaine 1 en tant que numéro 3 des Chiefs WR et a capté trois passes sur six cibles. Deux des non-attrapés auraient été des touchés si Robinson les avait annulés. Patrick Mahomes devrait chercher Robinson plusieurs fois dimanche, et chaque fois que Mahomes cherche quelqu’un de profond, c’est un bon coup à prendre dans un tournoi.

TE OJ Howard, Buccaneers contre Panthers (4800 $)

Howard était sur le terrain pour 37 clichés lors de la semaine 1, 17 de moins que Rob Gronkowski, mais Howard n’a parcouru que deux itinéraires de moins que Gronk. Quand OJ est sur le terrain, Tom Brady regarde souvent son chemin, et c’est ainsi que Howard est arrivé dans la zone des buts lors de la semaine 1. Ce prix est un peu trop bon marché pour un athlète ultra-talentueux jouant avec un QB qui adore se lancer. bons TE.

FLEX RB Dalvin Cook, Vikings @ Colts (8800 $)

Cook a sauvé sa semaine 1 avec quelques touchés après que le déroulement du jeu ait allégé son rôle de précipitation, mais Cook reste dans une attaque de premier ordre qui devrait rapporter des dividendes à long terme. Les Colts ont parfois eu du mal à arrêter James Robinson lors de la première semaine, et ils ne ralentiront probablement pas Cook.

DÉF Los Angeles Rams @ Eagles (4500 $)

Les Eagles ont laissé l’équipe de football de Washington D / ST marquer 15 points FanDuel lors de la semaine 1 en raison d’une lutte pour bloquer une forte poussée de passes. Los Angeles pose des problèmes similaires avec une meilleure couverture des joueurs, et les Eagles ont toujours une ligne offensive terne. Carson Wentz pourrait être longtemps sur le terrain dimanche.