Mis à jour le 11/05/2020 à 09:54

À la fin de la saison dernière, Pedro Gallese quitta Alianza Lima et partit pour le Ville d’Orlando de la MLS, une équipe où ils lui ont donné la confiance nécessaire pour être un partant des premières dates jusqu’à maintenant. Pour cette raison, aux portes du deuxième double tour de qualification dans leur équipe, ils assurent qu’ils ressentiront leur absence s’ils reçoivent l’appel de Ricardo Gareca pour porter le maillot. Sélection péruvienne.

Lors de la dernière conférence à laquelle il a eu l’occasion d’être présent, Mauricio Pereyra, milieu de terrain d’Orlando City, a salué le bon travail de Pedro Gallese tout au long du championnat et a souligné le manque que le gardien ferait lors des prochains matches du bicolore.

«Pedro Gallese est une pièce clé dans l’équipe, il a eu un grand championnat, il a donné à l’équipe un saut de qualité avec son expérience dans tout ce qu’il peut apporter au but, il nous donne une sécurité barbare. On ressentira son absence au cas où il serait obligé de partir avec l’équipe nationale péruvienne », a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse.

Pedro Gallese et son bonheur avec Orlando City en MLS: “Je me sens épanoui dans ma nouvelle étape professionnelle”

L’équipe dirigée par le colombien Óscar Pareja a été le protagoniste et a donc atteint la finale de la MLS est de retour et s’est déjà qualifiée pour les éliminatoires de la ligue. Cette campagne a été possible en partie grâce au grand moment de forme de Gallese, qui se sent à l’aise dans l’arc des «Leones».

“La vérité est que je suis très heureux de la façon dont je me suis adapté au football MLS et je vois que petit à petit, j’aide l’équipe à atteindre des objectifs qui me font me sentir épanouie dans ma nouvelle étape professionnelle, même si bien sûr il reste encore beaucoup d’objectifs à atteindre. , le plus important étant d’être champions de la ligue, et c’est ce sur quoi nous travaillons », a déclaré le gardien bicolore de la MLS.

Malgré la pandémie de coronavirus, qui a complètement transformé le rythme de compétition et la vie de tous les athlètes, Gallese admet que le facteur de compagnonnage s’est encore accentué et que cela a été l’une des clés pour que Orlando City puisse savoir beaucoup mieux et un moyen plus rapide.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Pérou: sachez quand l’équipe nationale se rendra pour affronter le Chili lors des éliminatoires | VIDÉO

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER