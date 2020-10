Mis à jour le 28/10/2020 à 11:15

Raúl Ruidíaz est revenu plus rechargé que jamais Sounders de Seattle. L’attaquant a contracté le nouveau coronavirus, lors de la concentration de l’équipe nationale péruvienne pour les qualifications Qatar 2022; Cependant, sa récupération a été plus que satisfaisante, comme l’a déclaré le technicien de la distribution américaine.

«Raúl Ruidíaz s’est entraîné pendant quelques jours et les médecins ont fait un excellent travail, le personnel médical a été excellent tout au long de cette situation covid-19. Il a passé tous nos protocoles. Ça faisait du bien. Il était asymptomatique », dit-il Brian Schmetzer pour Pulso Sports.

De son côté, Nicolás Lodeiro, partenaire offensif des Sounders, a salué le travail effectué par son collègue. «Il est revenu aujourd’hui et il semble qu’il n’avait pas eu de coronavirus car il est venu avec beaucoup de désir, avec beaucoup d’énergie, il a marqué le but, il nous a aidés. Nous sommes heureux qu’il soit bien arrivé et qu’il se soit rapidement rétabli », a assuré l’Uruguayen lors d’une conférence de presse.

Raúl Ruidíaz a de nouveau rencontré le but

Raúl Ruidíaz joué à nouveau pour Sounders de Seattle le dernier week-end et il n’a trouvé aucun meilleur moyen de faire un retour en MLS qu’en marquant un but et en fournissant une aide pour la victoire à domicile de son équipe Whitecaps de Vancouver.

Le ‘Flea’ est revenu au titre avec les Sounders, après avoir disputé la première double journée des éliminatoires de l’équipe nationale péruvienne. Ses retrouvailles avec les réseaux ont eu lieu à la 54 ‘, après un bon centre du Camerounais Nouhou Tolo pour marquer sur le terrain de Portland.

L’attaquant péruvien a défini en premier et a battu le gardien canadien; cependant, leur célébration a eu un certain suspense, car l’arbitre s’est appuyé sur le VAR pour déterminer une éventuelle position vers l’avant. Au grand soulagement de l’ancien joueur universitaire, le juge a finalement validé la conquête après avoir vérifié la légalité de l’action.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Équipe nationale péruvienne: Raúl Ruidíaz rencontre la quarantaine et part pour les États-Unis

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER