Mis à jour le 11/08/2020 à 10:58

Ce dimanche soir Gianluca Lapadula et Pedro Gallese arrivera à Lima, sur le même plan et avec le même objectif: tout laisser sur le terrain pour pouvoir ajouter les points en jeu à côté du Sélection péruvienne, dans les matchs contre Chili et l’Argentine pour le Qualifications pour le Qatar 2022. Le but, comme à chaque date, est de grimper au classement du tournoi Conmebol.

Comme il pouvait le savoir Depor, l’attaquant de nationalité italo-péruvienne entrera ce soir sur le sol de Lima et recevra immédiatement le document d’identité nationale (DNI) comme passeport, ce qui en fait officiellement un citoyen péruvien. Avec les documents, le rêve de porter le maillot bicolore sera plus proche pour l’attaquant, qui arrive à l’aéroport Jorge Chávez avec son père et sa mère.

Il est à noter que le footballeur arrivera avec un bon rythme aux matchs contre le Chili et l’Argentine, puisqu’il était considéré par Filippo Inzaghi, entraîneur de Bénévent, pour débuter en tant que titulaire lors des derniers matches de l’équipe en Serie A en Italie.

«Je suis très content de cet appel que j’ai beaucoup aimé. L’équipe de Benevento me donne un excellent coup de main pour récupérer physiquement. Je me sens bien », dit-il. Lapadula lors d’une récente conférence de presse.

Quand l’équipe nationale péruvienne se rendra-t-elle au Chili?

Le troisième match de l’équipe nationale péruvienne pour les éliminatoires Qatar 2022 aura lieu le vendredi 13 novembre au stade national de Santiago et la FPF organise déjà le voyage des équipes sélectionnées dans le pays voisin.

En conversation avec ESPN, le responsable des sélections du Fédération péruvienne de football, Antonio Garcia Pye, fourni quelques détails sur le voyage que ceux menés par Ricardo Gareca affronter le Chili. Le directeur a assuré qu’ils avaient travaillé sur une série de coordinations et a déclaré qu’il y avait déjà une date de départ.

«Il est prévu que le Sélection péruvienne Je suis allé à Santiago du Chili le 11 pour y être le 12, jouer le 13 et revenir tôt le 14. Le terrain est très bon, de ce côté là il n’y a pas de problème. Nous examinons la question des distances, des permis pour le couvre-feu et des protocoles de santé dans tout à planifier en fonction de cela », a-t-il déclaré.

