Pérou Oui Chili ont été mesurés jeudi dernier pour le troisième tour de qualification au Qatar 2022. Ricardo Gareca a décidé d’appeler Gianluca Lapadula pour la double date contre le Chili et l’Argentine; Cependant, dans le duel contre le pays du sud, il a décidé que Raúl Ruidíaz commencerait en tant que partant.

‘La Pulga’ n’était pas ce qui était attendu et a dû être changé 60 minutes après le début du match, avec lequel l’opportunité pour l’Italo-Péruvien est arrivée, Gianluca Lapadula, qui est entré sur le terrain, mais pas avant de donner un baiser à son avant-bras gauche, où il a un tatouage qui fait référence à son ascendance péruvienne.

Pendant le temps qu’il était sur le terrain, le footballeur n’a pas eu beaucoup d’occasions face au but puisque le ballon ne l’a pas atteint, cependant, il était en charge d’ouvrir constamment l’espace entre les défenseurs chiliens et était impliqué dans les jeux. Regardez l’analyse vidéo de Lapadula que nous vous laissons en bas, faite par l’analyste de football péruvien et international, Sebastián Gálvez.

«Analyse vidéo des débuts de l’attaquant de Bénévent avec Pérou. 30 minutes au cours desquelles il a démontré beaucoup d’activité sans ballon, des mouvements qui créent des lignes de passe, fixent la ligne défensive et dénotent une prédisposition à intervenir », décrit Galvez dans le texte qui accompagne la vidéo.

À la minute 89, il a tenu un long ballon, l’herbe est tombée, s’est levée et a été le premier à occuper l’espace dans la zone. C’est la faim. Ce n’est pas pour augmenter le battage médiatique, mais Lapadula est simplement un autre profil avant qui servira beaucoup s’il est bien servi https://t.co/UATmAs6jDQ pic.twitter.com/ZebF5hQuG7 – Sebastián Gálvez (@sebgalvez) 14 novembre 2020

Diego Rebagliati: “Ruidíaz n’allait pas bien et à ce stade, il est douteux qu’il devrait avoir des minutes ou non”

Diego Rebagliati, un panéliste du programme Movistar Deportes Al Ángulo, a analysé la pièce de Sounders de Seattle Oui a montré à quel point il aurait pu être important de jouer à la mi-temps 2-1.

“Oui Ruidíaz Il a l’opportunité qui est générée, car Carrillo fait aussi ce que la pièce demande. Il se met devant Beauséjour, quand il se rend compte qu’il est parti à sa gauche, il sent que Raúl est en train de l’atteindre et étire le ballon. Si nous pouvions dire ‘Ruidíaz Il n’a pas eu de chance », il ne pouvait pas en demander une meilleure. Cela doit être un objectif. Si la première mi-temps se termine 2-1, on parle d’un autre match », a déclaré l’analyste sportif.

