Gianluca Lapadula c’était la plus grosse nouveauté lors de la deuxième double date des éliminatoires au Qatar 2022. Le joueur péruvien est arrivé au Pérou et a rencontré les autres joueurs menés par Ricardo Gareca et ajout de minutes avec la chemise du Sélection péruvienne pour la première fois. En fait, l’attaquant a également gagné l’affection de millions de fans dans notre pays,

Grâce à une entrevue à RPP, Gianluca Lapadula Il a raconté comment il avait pris la décision de rejoindre l’équipe «Tigre» à ce stade de sa carrière et pas avant. «Je voulais me rapprocher de mes origines, étudier la langue et l’histoire. Je pense que ce moment est le meilleur de ma carrière, physiquement et mentalement, c’est pourquoi j’ai pris la décision de jouer pour l’équipe nationale », a déclaré l’attaquant.

Dans la même conversation, l’attaquant en a profité pour parler de ses coéquipiers et de l’environnement qui existe dans le bicolore. «Tout le monde m’a très bien reçu en équipe nationale. On parle toujours sur WhatsApp, je m’entends très bien avec tout le monde. La relation avec les joueurs de l’équipe nationale est très agréable, ça me fait beaucoup rire. Je ne peux pas dire qui me fait le plus rire, je pense à tout le monde », a-t-il déclaré.

Il faut se rappeler qu’il y a quelques jours l’un des liens créés entre Lapadula et un autre joueur de l’équipe nationale pouvait être mis en évidence car l’attaquant italo-péruvien a mis en ligne une publication dans les réseaux après avoir noué un match avec Benevento, dans lequel il a réussi à marquer un but à 49 minutes. «Il y a beaucoup d’amertume à ne pas avoir gagné, mais nous rapportons un point précieux pour notre voyage. Heureux aussi pour le retour au but! Allez, Bénévent! », A déclaré le joueur bicolore.

La description accompagnant la photographie a été rédigée en italien, à laquelle Pedro Gallese il ne pouvait pas se contenir et a commenté “combien il se passe, combien de fruits” Continuant avec la même étincelle, Lapadula Il a répondu: “Vous aimez Todinno” avec plusieurs émoticônes rieuses.

André Carrillo Il a également été encouragé à partager la joie de son compatriote en faisant une publication séparée avec quatre flammes de feu, célébrant le but marqué dans le duel entre Bénévent. contre. Torino qui était 2-2.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Alianza Lima: Carlos Bustos clarifie les rumeurs sur la signature de Kevin Quevedo pour cette saison

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER