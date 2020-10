Mis à jour le 29/10/2020 à 17:19

Dans la carrière footballistique de Gianluca Lapadula Deux vertus ont prévalu: la patience et le travail. Ces deux caractéristiques lui ont permis de passer du statut de joueur de l’ascension italienne à celui d’être signé par l’AC Milan, l’une des équipes les plus importantes au monde.

Ce n’est qu’à l’âge de 26 ans qu’il a pu faire le saut vers la Serie A et l’a fait de manière remarquable. Sa performance presque parfaite avec Pescara en Serie B 2014-2015, où il a marqué 30 buts et a été un élément clé pour la promotion, lui a permis d’entrer dans l’élite du «Calcio».

Dès la saison 2016-2017, il débute son aventure en première division de football «tano». Des mois plus tard, c’est son premier et unique appel à l’équipe nationale italienne, pour un match amical contre Saint-Marin.

Son temps dans la boîte «Rossonero» n’a pas été comme prévu et il a dû partir en prêt pour la saison suivante. Plus tard, il est arrivé à Gênes et son niveau a été diminué, avec lequel il n’était plus dans l’univers des joueurs qui pouvaient être convoqués pour le «Azurri».

Son prochain arrêt était à Lecce (2019-2020), où il a atteint ses meilleurs records en Serie A, marquant 11 buts en 25 matchs. Cependant, il a dû retourner au club sarde, propriétaire de son pass qui a fini par le vendre à Benevento.

Pour en savoir un peu plus sur la dernière saison de Lapadula dans le football italien, Depor a réussi à s’entretenir avec le journaliste Francesco Romano, correspondant à Lecce pour TuttoSport.

«Lapadula renaît à Lecce. Cela ne vient pas de saisons très exceptionnelles. Avec le club, il est revenu à un niveau supérieur, ce qui lui a permis dans le passé d’être appelé pour l’équipe nationale italienne. C’est un joueur exceptionnel qui combat chaque balle et génère des jeux décisifs en attaque », a-t-il affirmé.

D’autre part, Alessandra Santoro de Spazio Napoli, a décrit Lapadula et a fait connaître l’importance de son incorporation au Benevento récemment promu.

«C’est un attaquant fort et très dynamique. Il a un tir puissant et un grand tempérament. Il a beaucoup grandi ces dernières années et est aujourd’hui un acteur de référence à Bénévent », a-t-il expliqué.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Paolo Guerrero continuera sa convalescence à Videna