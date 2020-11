Mis à jour le 11/09/2020 à 15:05 PM

Gianluca Lapadula reçu l’appel de Ricardo Gareca pour représenter le Pérou à la deuxième double date de Les éliminatoires sud-américains se dirigent vers le Qatar 2022 contre le Chili et l’Argentine qui aura lieu dans les semaines à venir. L’attaquant de nationalité italienne et péruvienne est arrivé à Lima dimanche dernier et a surpris ce lundi tous ses partisans avec une photo sur les réseaux sociaux.

Le ‘9’ de Benevento de Serie ‘A’ d’Italie est apparu dans l’une de ses histoires Instagram avec le maillot de la Sélection péruvienne et avec un grand sourire. Le footballeur espère rejoindre bientôt l’entraînement bicolore et ajouter des minutes dans les matchs contre le Chili et l’Argentine. Mais tout dépend du «Tigre» Gareca.

Gianluca Lapadula avec le maillot de l’équipe nationale. (Capturer)

La Sélection péruvienne attend que Gianluca Lapadula rejoignez le groupe le plus rapidement possible car il aura la difficile mission de faire oublier les supporters – un instant – les capitaines Paolo Guerrero et Jefferson Farfán, qui ne pourront pas jouer en raison d’une blessure.

L’avion qui transportait Gianluca Lapadula a touché le sol péruvien à 9h39 dimanche soir, en provenance de Panama City, où le nouveau joueur de la Sélection péruvienne et ses proches ont fait l’un des deux arrêts (l’autre était Amsterdam) après avoir quitté l’Italie.

Il est à noter qu’à son arrivée à l’aéroport international Jorge Chávez, le tireur a reçu sa carte d’identité et son passeport péruvien, documents avec lesquels il était autorisé à représenter le bicolore, lors des deux réunions prévues à cette date et dans celles à venir.

Concernant le terrain de football, Lapadula arrive avec un bon rythme aux éliminatoires, puisqu’il était considéré par Filippo Inzaghi, entraîneur de Bénévent, pour débuter en tant que titulaire lors des derniers matches de l’équipe en Serie A en Italie.

«Je suis très content de cet appel que j’ai beaucoup aimé. L’équipe de Benevento me donne un excellent coup de main pour récupérer physiquement. Je me sens bien », dit-il. Lapadula lors d’une récente conférence de presse.

