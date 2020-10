Mis à jour le 28/10/2020 à 20:02

L’un des principaux détracteurs Gianluca Lapadula être convoqué au Sélection péruvienne C’était Johan Fano. En 2016, l’ancien attaquant a exprimé son rejet de l’attaquant italo-péruvien ayant une chance dans l’équipe de tout le monde.

Malgré le fait que quatre ans se soient écoulés, le «Gavilán» maintient sa position et estime que le problème autour de l’attaquant de Benevento se propage dans des zones qui n’ont aucun lien direct avec le football.

«Pour moi, il y a du noir et blanc, les possibilités dans la vie ne viennent qu’une seule fois. Mais le seul qui peut prendre la décision est Ricardo Gareca et son commandement technique, j’ai un profond respect pour tout le monde », a-t-il déclaré à Ovación.

“Mais un roman est en train de se faire, où des gens parlent qui n’ont rien à voir avec ça, même un ministre est venu parler. Non jo … à ceux qui font un roman à ce sujet”, a déclaré l’ancien footballeur qui était l’auteur de l’un des les buts les plus mémorables de la «Blanquirroja» ces dernières années.

En ce qui concerne la performance de Raúl Ruidíaz en équipe nationale, Fano est toujours confiant qu’il sera bientôt en mesure de marquer les buts qu’il marque pour ses clubs, comme ce fut le cas mardi lors de son retour aux Sounders de Seattle.

«Le seul qui peut interpréter son évolution est Raúl (Ruidíaz), il est revenu et a marqué un but et une passe. Dans l’équipe nationale, nous aimerions avoir ce Raúl des clubs, de nombreuses critiques ont été entendues, de la part du peuple, du journalisme lui-même, chacun a son point de vue, mais dans l’équipe nationale, il n’a pas été possible d’ouvrir le but, j’espère qu’il peut répéter ses performances dans les clubs pour le bien de l’équipe nationale », a-t-il conclu.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Pérou: la FPF a envoyé une lettre de convocation à Bénévent par Gianluca Lapadula | VIDÉO