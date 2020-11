Mis à jour le 11/01/2020 à 15:07

Julio Bascuñán a été sévèrement critiqué au niveau international pour l’arbitrage du duel entre les Sélection péruvienne et le Brésil pour Qualifications pour le Qatar 2022 qui a eu lieu le 13 octobre. Dans ce match, le juge n’était pas entièrement impartial et n’a pas utilisé la technologie pour clarifier certains doutes qui auraient pu changer le cours du match.

Cet après-midi, Julio Bascuñán a de nouveau fait la manchette en omettant un penalty lors d’un match en première division chilienne entre Unión Española et Coquimbo. Les “Pirates” ont réclamé un penalty après 7 minutes de duel, cependant, l’arbitre a décidé de continuer le cours du match sans même vérifier le VAR.

Il est à noter que la liste d’arbitrage a Christian Schiemann et Juan Serrano comme assistants. Le 4ème arbitre est Claudio Aranda et les juges VAR sont Nicolás Gamboa et José Retamal.

Julio Bascuñán a refusé de revoir le VAR dans Unión Española vs. Coquimbo. (Source: CDF)

Que manque-t-il à Lapadula pour jouer pour le Pérou contre le Chili lors des éliminatoires?

Le Pérou affrontera le Chili vendredi 13 novembre prochain, à la date 3 des éliminatoires sud-américains au Qatar 2022. L’une des surprises de cet appel a été Gianluca Lapadula, qui attend toujours la délivrance de sa carte d’identité. Que manquerait-il, en plus de sa documentation nationale, pour qu’il puisse jouer pour le Pérou sans être sanctionné?

Selon le conseiller juridique de Safap, Johnny BaldovinoIl suffirait de «recevoir le DNI et donc de traiter le passeport, qui vous sera remis dans deux heures. Rien de plus n’est nécessaire ». Ces conditions sont celles demandées par la FIFA, afin que vous jouiez des matchs officiels avec le Sélection péruvienne.

«La réponse que la FIFA a donnée au Fédération péruvienne de football (FPF) C’est très simple, c’est de vérifier que Lapadula respecte toutes les exigences du règlement. Avec son cas, la FIFA n’autorise rien », a-t-il poursuivi en expliquant à Depor. Il a même détaillé que la lettre de la plus haute entité de football du monde avait été reçue avant l’annonce de la convocation.

«Gareca a reçu la lettre de la FIFA avant de convoquer Lapadula, pas après. Le document est arrivé vendredi entre 10 et 11 heures du matin; Ils l’ont lu et sur la base de cela, ils ont passé l’appel, ce n’est pas qu’ils aient eu cette réponse plus tard », a-t-il précisé.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Jefferson Farfán a soutenu Raúl Ruidíaz contre un autre niveau de l’équipe nationale péruvienne.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER