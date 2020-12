Le meilleur 2020 a brisé, une fois de plus, l’hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui a pris en compte l’avis de Ricardo Gareca, entraîneur de la Sélection péruvienne, et Paolo Guerrero Capitaine du Rouge-Blanc.

L’entraîneur argentin a choisi Lionel Messi, capitaine de Barcelone, comme candidat du meilleur joueur de la saison, tandis que Neymar était son deuxième choix et le buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski c’était considéré comme sa troisième option.

Le “ Tigre ” a également considéré son compatriote Marcelo Bielsa (Leeds United) comme le meilleur entraîneur, ci-dessus Jurgen Klopp et Zinedine Zidane. En définitive, le «Tigre» a suivi la campagne de promotion de la «Loco» auprès de la Première Division d’Angleterre.

Pour sa part, Paolo Guerrero, a considéré dans son livre que l’hispano-brésilien Thiago Alcántara méritait la reconnaissance du meilleur joueur, pour considérer plus tard le buteur bavarois, Robert Lewandowski, et la troisième place le Brésilien Neymar.

Le ‘Predator’ a également choisi Jürgen Klopp comme meilleur entraîneur du moment et a complété la liste restreinte avec Marcelo Bielsa et Zinedine Zidane. Goûts et opinions, mais comme à chaque édition des prix de la FIFA, l’équipe nationale péruvienne a également participé.

