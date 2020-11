Mis à jour le 11/09/2020 à 14:27

Marcos Lopez reçu l’appel de Ricardo Gareca porter la chemise du Sélection péruvienne lors des matches contre le Chili et l’Argentine pour les troisième et quatrième dates des éliminatoires Qatar 2022, respectivement. L’arrière gauche de San José Earthquakes a joué un match contre les Sounders de Seattle et le stratège de l’équipe a parlé de sa performance plus tard.

«Il y a des vertus de la part de López. J’étais un joueur de choix et quand tu es convoqué pour un Qualifier c’est normal qu’à 22 ans ta tête soit un peu ici et aussi dans ton pays. Il jouait bien et faisait une erreur en ce moment, mais en termes généraux, l’équipe a joué un bon match », a déclaré Matías Almeyra dans Sports Pulso.

Dans la même conversation, l’entraîneur de San José Earthquakes a parlé, sous son expérience d’ancien joueur, de ce qu’il a vécu. Marcos Lopez lorsque vous jouez à un match avec votre club lors de votre appel à votre équipe nationale.

«Ce n’est pas facile de jouer à un jeu, sachant qu’il faut aller représenter dans son pays. Inconsciemment, vous pensez ne pas vous blesser, mais cela peut s’expliquer par ce que nous avons vécu de cette manière et nous le comprenons », a-t-il déclaré.

Marcos López a marqué un but sur lancer franc lors de la défaite de San José Earthquakes face aux Sounders de Seattle

Avant de rejoindre le Sélection péruvienne Pour disputer les éliminatoires du Qatar 2022, Marcos López a marqué un but sur coup franc contre les Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz. Le match s’est terminé 4-1 pour l’équipe ‘Ruidios’, mais l’équipe nationale a volé les applaudissements des locaux et des étrangers après avoir marqué sa propre remise avec un vrai but.

L’ancien joueur du Sporting Cristal s’est illustré avec une exécution remarquable à 57 ‘du complément, plaçant un peu de suspense dans le match après le 2-0 décrété par le’ Flea ‘, mais rien n’a empêché la victoire des Sounders dans une nouvelle journée de la Major League Soccer.

