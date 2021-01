Les joueurs de la Sélection péruvienne continuent de grandir dans leurs clubs respectifs, l’un d’eux est Miguel Araujo, qui le week-end dernier a ajouté un autre but avec le FC Emmen lors d’une nouvelle journée pour l’Eredivisie. Malgré les résultats qui l’accompagnent, il sait qu’avec son équipe et le «bicolore», il y a beaucoup à travailler.

Du côté de l’équipe nationale, le défenseur a admis à GOLPERU que «nous n’avons pas commencé comme nous l’avions pensé lors des qualifications. Lors des dernières qualifications, nous avons commencé moins bien mais nous avons réussi à nous relever. Nous espérons faire de même et travailler très dur. ” De plus, il a souligné qu’ils continueront à se battre, car “nous devons affronter tous les matches comme des finales”.

Concernant son club, Araujo a déclaré qu’il aimerait que son équipe soit dans une meilleure position au sein de la ligue, car les chances de gagner sont données. «J’ai des sentiments mitigés. Heureux pour les buts, mais mécontent du cadeau de l’équipe. Se voir en bas du tableau est compliqué », a-t-il déclaré.

Bien sûr, il n’arrête pas de travailler pour l’équipe, alors maintenant il teste plus d’options de jeu pour être plus polyvalent sur le terrain. «Je me donne la confiance nécessaire pour assumer la responsabilité des lancers francs. Je pratique constamment la technique de la balle arrêtée », a-t-il expliqué dans l’interview.

Mais s’il y a quelqu’un qui continue de vous aider à vous sentir chez vous, c’est Sergio Pena. «Sergio est un grand ami à moi. Sur le terrain, cela se reflète à quel point nous nous entendons bien et nous travaillons toujours pour cela », a avoué Araujo, qui a ajouté qu’ils s’efforçaient non seulement de se consolider dans le club, mais aussi dans l’équipe nationale.

Araujo a également évoqué la situation qu’il traverse Alliance de Lima, club qui l’a formé lui et Peña. «Ce qui est arrivé à Alianza a été très difficile. Sergio et moi sommes des fans et cela nous a fait mal, mais c’est le cas et ils reviendront plus forts », a-t-il déclaré.

Le prochain duel que le Sélection péruvienne Il s’agira pour la troisième semaine de mars de visiter la Bolivie, un terrain assez compliqué pour les rivaux sud-américains, mais qui a été violé par le casting argentin lors de leur dernière visite à La Paz. Alors que le sixième match sera à domicile contre le Venezuela au Stade National.

