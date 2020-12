Mis à jour le 12/05/2020 à 09:26

Paolo Guerrero Il a subi une grave blessure aux ligaments croisés au genou droit alors qu’il portait le maillot de l’Inter Porto Alegre. Le joueur a raté le début des éliminatoires du Qatar 2022 avec le Sélection péruvienne et il est toujours en cours de rétablissement, cependant, il montre des signes de grande évolution.

A travers un post publié sur ses réseaux sociaux, le capitaine du bicolore a montré sa surprenante guérison après l’opération qu’il a dû subir en raison de la grave blessure qu’il a subie au genou.

“Dans la lutte et avec un grand dévouement avec d’excellents professionnels”, a écrit le ‘Predator’ sur son compte Instagram, qui accompagnait le texte d’une image dans laquelle il est observé en train de faire du travail physique dans une salle de sport, avec les physiothérapeutes de l’Inter , qui surveille de près l’attaquant.

La publication de Paolo Guerrero. (Photo: capture)

Les déclarations controversées de Claudio Pizarro à l’appel de Gianluca Lapadula

Toujours attentif et attentif à ce qui se passe avec le Rouge-Blanc. Claudio Pizarro Il a été caractérisé par sa clarté et sa franchise dans chacune de ses déclarations, en particulier lorsqu’on l’interroge sur l’équipe nationale péruvienne et ses joueurs. Ainsi, lorsqu’il a été consulté sur la convocation de Gianluca Lapadula, il a laissé plus d’une phrase pour la postérité.

“Pour moi, il y a une chose qui … Voyons voir, je pense que c’était un joueur qui quand il a été appelé en équipe nationale ou quand il y avait l’intention de l’appeler, il a dit qu’il ne voulait pas venir. Ai-je raison? », A réprimandé le« Bombardero de los Andes »dans une interview à Latina TV.

Dans la même vidéo, qui a été mise en ligne par le présentateur du programme Mathías Brivio sur son compte Twitter, l’actuel ambassadeur de Bayern Munich demandé pourquoi Lapadula Il n’a pas choisi l’équipe nationale péruvienne dès le départ, qualifiant son changement d’opinion en disant “alors, le Pérou est un deuxième plat de table”.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Péruviens à l’étranger: regardez l’incroyable but perdu par Benavente

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER