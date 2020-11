Neuf jours après le duel entre les Sélection péruvienne et le Chili, à la troisième date du Qualification Qatar 2022, faire attention à Pedro Aquino c’est un bon remède contre l’anxiété. Son CV ne ment pas: en 2018, il avait déjà marqué un doublé pour l’équipe de Reinaldo Rueda; cette saison, il marche avec León au Mexique; et -selon les records contre le Paraguay et le Brésil- il est fixé au conseil d’administration de Ricardo Gareca. Ici, il parle de tous ces scénarios et, bien sûr, de l’importance de la présence de Gianluca Lapadula en attaque.

Bien qu’ils soient candidats pour le présent que León montre, avec qui pensez-vous qu’ils vont se battre pour le titre: avec América, Tigres ou Cruz Azul?

Oui, c’est compliqué. Nous sommes l’un des favoris, mais dans la ligue, vous jouez à la vie ou à la mort, n’importe qui peut vous battre et vous pouvez aussi battre n’importe qui. Nous devons bien nous préparer pour faire avancer ce championnat, ce que nous nous sommes tous fixé.

Peut-on dire que vous êtes parfaitement adapté à une ligue aussi dure et compétitive que celle du Mexique?

En fait, oui. Je suis adapté mais j’essaie de continuer à grandir car le football mexicain s’améliore chaque jour, de nouveaux joueurs et de nouvelles équipes apparaissent chaque jour. Donc je pense que c’est au jour le jour.

Vous savez que sur les réseaux sociaux le fan vous aime et vous demande de jouer …

Jorge Arriola (son représentant) me dit pourquoi je ne suis pas du genre à lire des commentaires et des choses comme ça. J’essaie de jouer et de bien faire les choses et de parler de mon jeu sur le court.

Sur la base de ce qui a été vu au début du processus d’élimination et de la bonne performance montrée par le milieu de terrain (Pedro Aquino, Renato Tapia et Yoshimar Yotún), prenez-vous cette double date d’une autre manière, avec cette possibilité latente de maintenir la propriété ?

Comme je l’ai toujours dit, je travaille pour rester en tant que starter, j’essaie de ne pas donner un «petit peu». J’essaie d’avoir une continuité dans mon club, parce que lorsque vous avez une continuité dans votre club, vous pouvez arriver et être un partant dans l’équipe nationale. J’essaye de travailler au maximum et de m’améliorer de jour en jour dans certaines choses qui me manquent. Et j’essaye de ne pas me blesser, ce qui est le plus important pour le footballeur. Mais cela dépendra du professeur Ricardo qu’il choisira pour «11». Mais oui, on est prêt à être un partant.

D’après ce que l’on voit sur ces trois volants, vous êtes celui qui émerge le plus pour l’attaque. Est-ce une demande spéciale de Ricardo Gareca ou sa propre qualité?

C’est quelque chose que les circonstances du match lui-même vous emmènent, mais le «professeur» Ricardo me dit «si vous devez attaquer, faites-le sans crainte de rien car vous savez que Tapia est derrière». Cela me donne cette confiance.

A-t-il été difficile de refermer la blessure du match avec le Brésil ou ont-ils tourné la page rapidement?

À l’époque, on était bouleversé par la situation, mais pour le moment, ce problème est enterré. La vérité est que nous devons vivre dans le présent, les deux jeux importants que nous avons et surtout nous devons nous soucier de ce que nous pouvons faire et comment nous préparer.

Le fan dit là-bas, quel début difficile nous avons eu, avec le Paraguay, le Brésil, le Chili et l’Argentine: vous sentez-vous comme ça?

Outre le fait que nous avons eu des adversaires coriaces, je pense que les Playoffs en général sont difficiles. Il n’y aura pas de jeu qui ne soit pas difficile. Nous devons nous préparer à tout cela, car nous pouvons jouer avec le Venezuela et la Bolivie, et ils amènent également de bonnes équipes.

Le Chili arrive et c’est un rival qui vous rappelle de bons souvenirs: cela vous motive-t-il un peu plus à cause de l’antécédent (il a marqué un doublé en 2018)?

C’est en fait une sensation très agréable, mais à l’époque. Maintenant, c’est un autre jeu et tout le monde est différent. Nous devons travailler en équipe et essayer de bien faire les choses. Mais j’étais très heureux quand j’ai marqué les deux buts et j’espère que cela pourra être répété.

Le considérez-vous également comme un classique?

Le footballeur est emporté par les gens qui disent le classique, mais il est un rival direct, comme peuvent l’être l’Uruguay, le Brésil et le Paraguay.

Dans le cas du Chili, ils traversent un changement de génération. Puis on dit, peut-être que c’est le jeu que l’on peut gagner: le visualisez-vous aussi ainsi?

Comme je le répète, chaque jeu est différent. Vous pouvez gagner, vous pouvez dessiner et vous pouvez perdre, ce sont trois choses claires dans le football, mais tant que nous nous soucions de bien faire les choses, nous pouvons obtenir un bon résultat là-bas. L’équipe se porte bien et nous allons affronter un adversaire très difficile. Nous devons nous soucier de nous-mêmes.

Et cette sélection avec de nouveaux gars –Rhyner et Lapadula-, qu’en pensez-vous? Les connaissiez-vous ou avez-vous déjà communiqué avec eux?

En fait, ce sera la première fois. Comme toujours, tout joueur qui arrive en équipe nationale est reçu de la meilleure façon, nous essayons de nous adapter rapidement au groupe car nous avons tous vécu cela. Nous avons tous essayé de nous adapter le plus rapidement possible. Il y a un bon groupe et ils les recevront de la meilleure façon.

Jefferson a dit qu’ils les feraient danser pour célébrer: avez-vous également dû danser?

J’ai dû danser sur la chaise. Ils ne mettent pas de musique sur vous et vous devez vous fredonner (rires).

Ici au Pérou, il y a beaucoup d’attentes pour Lapadula: que pensez-vous de cette atmosphère?

S’il est appelé en équipe nationale, c’est parce que le professeur Gareca a vu qu’il faisait bien les choses. Il va beaucoup contribuer à l’équipe nationale, mais personne ne dit qu’il deviendra partant parce que nous avons aussi Ruidíaz et Aldair. Il y aura une très bonne concurrence.

L’équipe nationale valorisera-t-elle un joueur comme lui?

En fait, oui, personne n’a le moindre doute. Je sais qu’il contribuera beaucoup à l’équipe nationale et s’il doit jouer, il le fera de la meilleure façon. C’est pour cela que nous sommes … vous donner toute la confiance.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER