Comme chaque année, la Major League Soccer (MLS) a publié la liste des joueurs qui ont été nominés pour les “ 2020 End of the Year Awards ”. Dans trois des huit catégories, il y a un footballeur péruvien, où la présence de Pedro Gallese, Alexander Callens Oui Marco Lopez.

Le vote a débuté le 29 octobre et se poursuivra jusqu’au 9 novembre. Les finalistes seront annoncés le 11 novembre via les réseaux sociaux MLS. Cette élection sera en charge des joueurs, entraîneurs et dirigeants des clubs du tournoi. En plus des médias locaux qui ont couvert chacune des équipes.

Pedro Gallese a été inclus dans la catégorie “Gardien de but de l’année”. Lors de sa première saison à Orlando City, le gardien péruvien a montré toute sa capacité sous trois bâtons, où il a été important pour son équipe.

De son côté, Alexander Callens est sur la liste du “Défenseur de l’année”. Il faut rappeler que le défenseur de New York sait déjà ce que c’est que de remporter ce prix, puisqu’il l’a obtenu lors de la saison 2017.

Enfin, Marcos López figure parmi les nominés pour le prix «AT&T Young Player of the Year», inclus pour cette année. Malgré le fait qu’au début, il n’avait pas de minutes à San José, ces derniers mois, il a pu remporter le titre.

Ce vendredi, Ricardo Gareca a annoncé la liste des convoqués pour les matchs des Date 3 et 4 des Qualifications Qatar 2022, où les noms des trois Péruviens de la MLS étaient présents.

