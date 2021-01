L’arrivée de Alejandro Duarte un Sporting Cristal n’est pas passé inaperçu par le Sélection péruvienne, comprenant Pedro Gallese, qui est sûr que cette opportunité permettra au nouveau «jale» céleste d’avoir un plus grand rôle afin d’être appelé à porter le blanc et le rouge.

“Heureux avec Alejandro qui est déjà en Cristal sportif. Il jouera sûrement la Copa Libertadores et nous sommes convaincus qu’il fera bien pour qu’il soit également ici, en équipe nationale péruvienne », a déclaré Gallese, qui a également profité de son retour dans le football péruvien pour exceller dans sa carrière.

Le gardien d’Orlando City a également évoqué la situation que traverse Christian Cueva et son possible arrivée dans le championnat saoudien. “Espérons que le problème de Christian soit résolu rapidement, car lui et nous tous en équipe nationale en avons besoin”, a-t-il déclaré.

Route vers le Qatar 2022

La Sélection péruvienne n’a pas eu le meilleur départ lors des éliminatoires du Qatar 2022. Cependant, le casting dirigé par Ricardo Gareca convient qu’il y a encore une chance et qu’ils continueront à travailler pour exécuter à nouveau l’exploit.

«Nous avons mal commencé mais je pense que cette mauvaise séquence que nous avons eue peut être inversée. Je fais confiance à mes collègues pour renverser la situation », a-t-il déclaré. Pedro Gallese.

De plus, il a estimé que dans “les prochains matches contre le Venezuela et la Bolivie sont essentiels car ils sont contre des équipes directes, avec lesquelles on se bat toujours au classement, et c’est pourquoi il est important de commencer à gagner”.

