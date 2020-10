Mis à jour le 29/10/2020 à 13 h 57

Pérou vs. Chili Ce sera l’un des matchs les plus attendus du troisième tour des éliminatoires vers la Coupe du monde Qatar 2022. Reinaldo Rueda, stratège de ‘La Roja’, connaît le potentiel de la Sélection péruvienne, il n’est donc pas fait confiance, peu importe combien il joue à domicile, contre une équipe nationale qui cherchera à frapper à Santiago.

“Pérou a eu un grand succès en Coupe du Monde en Russie, une équipe qui a beaucoup mûri et qui a été une pierre d’achoppement difficile en Coupe de l’America et en match amical. C’est un rival avec une belle structure, qui s’est très bien projeté et a réussi à jouer de bons matchs lors de cette première double journée, au mois d’octobre », a indiqué le directeur technique dans une interview pour le site officiel de l’équipe nationale. Chili.

Reinaldo Rueda ne lui laissera rien au hasard Pérou vs. Chili, il analyse donc déjà en détail les mouvements des joueurs du Sélection péruvienne pour les neutraliser.

«Les équipes nationales sud-américaines ont un grand talent. Tous nos pays connaissent des situations différentes. J’ai pu voir peut-être seulement les rivaux immédiats. Certains jeux de la date précédente et maintenant plus axés sur ce qui est Pérou et le Venezuela, montrant des matchs très réguliers », a ajouté le stratège de l’équipe chilienne.

L’équipe nationale péruvienne a un “ as dans sa manche ” pour affronter le Chili

La Sélection péruvienne Il est sur le point de commencer un nouveau double tour de qualifications sud-américaines. Pour ce processus, l’équipe bicolore pourrait avoir un nouveau membre, Gianluca Lapadula, qui entrerait dans le radar de Ricardo Gareca après avoir confirmé qu’il avait initié la documentation pour être un joueur de football éligible dans la distribution nationale.

Son curriculum vitae l’a placé dans le football italien pendant plusieurs saisons, étant un joueur très apprécié dans l’environnement européen et, pour des raisons évidentes, pour le marché national moyen.

