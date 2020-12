Mis à jour le 12/03/2020 à 12:53

Les quatre jeux que le Sélection péruvienne Ils n’étaient pas les meilleurs lors de ce départ qualificatif. Sur 12 points possibles, l’équipe qui mène Ricardo Gareca Il n’a obtenu qu’une unité et a été placé à l’avant-dernière place du classement, seulement au-dessus de l’équipe nationale bolivienne.

Dans une récente interview avec le journal AS, Renato tapia Il a analysé le présent du bicolore et a assuré qu’il y avait encore du travail à faire. «Ce furent des matchs très difficiles et nous n’avons pas obtenu les points que nous aurions voulu. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour reprendre ce qui a été fait lors des précédentes qualifications. Ce furent des semaines et des matchs très difficiles, mais espérons que l’année prochaine sera différente », a déclaré le milieu de terrain.

«Il est vrai que dans le schéma, je suis un peu plus seul, mais le travail est fait par nous tous, y compris ceux qui sont en avance sur moi. Il semble que je sois seul, mais je me sens très accompagné par mes proches », a-t-il poursuivi.

Dans la même conversation, le joueur du Celta Vigo assuré qu’il se sent à l’aise dans l’équipe qu’il dirige actuellement Edardo Coudet, avec qui il a comparé au niveau technique Ricardo Gareca dans l’équipe nationale péruvienne.

«Je vais très bien, moi-même et ma famille. Je dois juste me consacrer à jouer. Ensuite, il y a un très bon groupe, quelque chose de très important. Ils m’ont très bien accueilli, la qualité humaine des gens est spectaculaire et tous ceux qui arrivent se sentiront très à l’aise car ce sont des gens de premier plan », a-t-il déclaré à propos de sa présence au Celta.

On a demandé au joueur s’il ressent une similitude de Coudet avec le ‘Tigre, auquel il a répondu: «Oui, fait également partie du corps technique de Coudet a travaillé avec le personnel technique de Gareca. Ils viennent tous les deux d’Argentine et ont un style de jeu quelque peu différent, mais l’idée est là, donc je suis contente de bien la comprendre ».

Enfin, concernant son processus de nationalisation, Renato Tapia a souligné: «Je ne sais pas comment ça se passe, je suis totalement concentré sur le football et je n’ai rien demandé ni vu. Il a été retardé en raison du problème de Covid et j’ai été laissé pour compte ».

VIDÉO RECOMMANDÉE

“ Full Sport for Depor ”: tout sur le départ de Daniel Ahmed d’Alianza Lima

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER