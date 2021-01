Il reste. Après avoir renouvelé votre contrat avec Cantolao, de nombreux fans se sont demandé pourquoi Yuriel Celi Il a décidé de rester dans le tournoi local et de ne pas migrer en Argentine, pour porter le maillot du Racing Club. À cet égard, le joueur lui-même a utilisé ses réseaux sociaux pour donner ses raisons de ne pas être lié à l’équipe argentine, et pour rester dans le football péruvien.

À travers une histoire Instagram, Celi Il a répondu à l’un de ses disciples qui lui a demandé s’il pensait qu’il avait tort de ne pas partir à l’étranger. Le joueur de 18 ans n’a pas tardé à ratifier son engagement envers le club qui l’a formé à ses débuts en tant que footballeur.

«Non, parce que je veux me repousser et me sentir prêt quand ça me touche. Maintenant, j’ai un nouveau défi dans le club qui m’a vu grandir », a déclaré le milieu de terrain de la Équipe nationale péruvienne U-20, qui s’est récemment rendu au Brésil pour un home run amical, où il a affronté la délégation hôte, ainsi que celle du Chili et de la Bolivie.

Yuriel Celi et sa réponse après avoir séjourné à Cantolao. (Photo: Instagram)

Celi Cela a suscité l’intérêt du Racing Club de Argentina, même la presse de ce pays a déjà pris le transfert pour acquis, car il y avait beaucoup d’intérêt de la part de la distribution argentine, mais les pourparlers n’ont pas prospéré et l’attaquant a mis fin à la campagne au Pérou.

Avec son renouvellement avec le ‘Delfín’, le milieu de terrain défendra cette équipe pour la troisième année consécutive et cherchera à améliorer ses chiffres personnels. En 2020, l’attaquant a ajouté 1736 minutes en 24 matchs joués: en 2019, il n’a atteint que 728 minutes en 15 apparitions.

Cependant, Celi continue d’être observé par d’autres clubs, en plus de la maîtrise technique de Ricardo Gareca. Souvenez-vous qu’il a déjà habillé le blanc et le rouge lorsqu’il a été convoqué au Équipe nationale U17, U20 et U23.

