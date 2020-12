Mis à jour le 12/07/2020 à 20:25

Ce n’est un secret pour personne que le chanteur Selena Gomez Elle a dû faire face aux hauts et aux bas de ses problèmes psychologiques et a récemment fait une apparition sur Teen Vogue, qualifiant de «libérateur» de parler ouvertement de ses «monstres intérieurs» au lieu de les cacher.

Un exemple clair de vouloir libérer sa vraie personnalité a été la sortie récente de l’album “Rare”, où Selena a laissé l’image d’une célébrité parfaite pour exposer ses problèmes mentaux.

«Je pense que lorsque vous pouvez en parler, vous avez moins peur. Donc je dirais que j’ai gagné beaucoup de liberté depuis que j’ai commencé à l’aborder de cette façon. Il y a eu un moment dans ma vie où je me sentais différent, comme si je ne comprenais pas pourquoi je réagissais comme j’étais. Je me demandais: «Pourquoi est-ce que je ressens cela et personne d’autre ne le fait? J’ai dû faire un excellent travail pour comprendre cette partie », a avoué Selena dans le cadre d’un événement virtuel organisé par le magazine Teen Vogue.

De plus, l’ancienne figure de Disney a profité du streaming susmentionné pour encourager ses plus jeunes abonnés à partager sans crainte ces préoccupations qui affectent leur estime de soi et leur stabilité émotionnelle grâce à la communication.

«Je crois que ma carrière et ma trajectoire personnelle ont été très marquées par des moments très spécifiques. Quand j’ai soudain réalisé l’importance de parler et d’exprimer vos émotions, j’ai fait de mon mieux pour que les gens autour de moi sachent que s’ouvrir sur les sentiments de l’autre était formidable pour apprendre à y faire face. Et maintenant, je suis obsédée par l’idée que tout le monde fasse de même », dit-elle.

