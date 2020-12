Mis à jour le 25/12/2020 17:01 pm

‘Bidi Bidi Bom Bom’ est l’un des thèmes musicaux les plus emblématiques de Selena Quintanilla, la reine du Tex Mex, devenue une icône de la musique latine. Selena a eu un grand succès commercial qui a généré des ventes de plus de 70 millions d’albums dans le monde, elle a été nommée la seule artiste féminine à avoir eu cinq albums en même temps classés sur le palmarès Billboard.

À 23 ans Selena était au sommet du succès, avec une carrière musicale prometteuse et une ligne de vêtements appelée Selena Etc. Il a vendu des millions d’exemplaires de ses cinq albums et il était sur le point d’en lancer un de plus quand sa voix fut étouffée. Yolanda Saldívar, fondatrice et présidente du fan club de l’artiste, l’a abattue. La tragédie a choqué le monde entier.

Bien que 25 ans se soient écoulés depuis sa mort, Selena Quintanilla est toujours d’actualité et sa musique a franchi les barrières du temps et a pénétré plusieurs générations. L’un de ses thèmes les plus populaires est ‘Bidi Bidi Bom Bom’, qui apparaît sur le disque Amour interdit, publié en juillet 1994.

‘Bidi Bidi Bom Bom’ apparaît sur l’album Amor Prohibido, sorti en juillet 1994. (Photo: .)

Le morceau accrocheur a atteint la première place du palmarès des chansons chaudes de Billboard en octobre 1994, six mois avant sa mort inattendue à l’âge de 23 ans. ‘Bid bidi bom bom’ Il est si populaire qu’il continue de danser et de chanter lors de fêtes et d’hommages à l’artiste. Mais savez-vous comment est né le nom de ce tube musical? Ici, nous vous disons.

La première version de ‘Bidi bidi bom bom’ Il était en anglais et est apparu spontanément lors des vérifications sonores de Selena et de son groupe Los Dinos au début des années 1990.

Le musicien Pete Astudillo, qui soutenait Selena dans le cadre du groupe à l’époque, a révélé que lors d’une répétition, la chanteuse avait commencé à improviser avec son frère et bassiste AB Quintanilla et son mari et guitariste Chris Pérez, vocalisant des phrases absurdes comme «Itty bitty bulles», qui signifie «petites bulles» en espagnol.

La mélodie a frappé si fort que Selena et Los Dinos ont continué à la jouer lors des répétitions et des vérifications sonores. Dans une vidéo YouTube de 1993, on voit Selena improviser encore plus sur la phrase musicale, en chantant «Si j’avais un souhait, j’aimerais être un poisson et je nagerais, nagerais nager sous la mer, je serais si libre », traduit en espagnol signifie« si j’avais un souhait, je nagerais dans la mer, je serais si libre ».

AB Quintanilla a demandé à Astudillo d’écrire de nouvelles paroles, et en espagnol, d’accompagner la mélodie entraînante des teintes cumbia et reggae. Dans la nouvelle version, le thème est passé de la mer et des bulles au son qui fait battre le cœur amoureux.