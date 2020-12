“Selena: la série», Le nouveau succès de Netflix qui se concentre sur la vie de Selena Quintanilla, continue de donner quelque chose à dire. La production a fait ressortir à nouveau des passages de la vie de la star, et c’est-à-dire parler de “ Reine du Tex-Mex ”, c’est aussi évoquer sa mort tragique, et bien sûr, à l’auteur du terrible crime: Yolanda Saldívar.

Comme le film de 1997 Protagonisée par Jennifer Lopez, l’histoire commence dans Lake Jackson, Texas, quand Abraham découvre que la jeune femme Selena a un impressionnant voix à chanter. La série passe beaucoup de temps à représenter la personnalité de Selena, quelque chose que les fans du chanteur ont apprécié pour avoir une autre production en souvenir du chanteur.

De nombreux fans après avoir vu “Selena: la série” Ils en sont venus à dire qu’ils aimaient davantage l’interprétation et la ressemblance que l’on voyait dans Jennifer Lopez que le travail effectué par Christian SerratosCependant, il y en a beaucoup d’autres qui se sont sentis à l’aise à la fois avec l’interprétation de cette actrice, ainsi qu’avec la manière dont le début de Selena et sa famille dans la musique.

Il a attendu ce que le Deuxième Saison de la série et comment la relation entre les personnages se développera, car elle donne une entrée Yolanda Saldivar à la famille. Quels changements la série et le film ont-ils 1997 concernant l’histoire de Selena? Screenrant fait une petite liste des principales différences

DIFFÉRENCES DU FILM 1997 ET DE NETFLIX «SELENA: THE SERIES»

1. Le personnage de Chris est très différent

Le guitariste a dit que lorsqu’il a rencontré Selena, il est tombé amoureux à première vue. (Photo: Chris Pérez / Instagram)

L’histoire de Selena avec le guitariste du groupe, Chris Perez il a été interprété d’une manière légèrement différente. Dans la serie Chis perez a été joué par l’acteur Jesse Posey, il y a eu un léger changement de caractère par rapport à ce qui a été vu dans le film de 1997.

Dans la version cinématographique, il est bien plus qu’une rock star et certains prétendent même que la personnalité était plus “problématique”. Il est clair depuis le début que le père de Selena Je n’étais pas très intéressé à ce qu’un guitariste rock star rejoigne le groupe, mais le film dramatise le personnage différemment.

Dans le film, il se fait parfois dérailler et même détruit une chambre d’hôtel à un moment donné, par contre dans la version de la série, il est un peu plus doux et amical à l’oeil, il n’est pas si rebelle.

2. La relation entre AB et Abraham Quintanilla

Gabriel Chavarria comme AB Quintanilla aux côtés de Ricardo Chavira comme AbrahamQuintanilla dans un épisode de «Selena, la série». Photo: Netflix

On a vu que le film ne plonge pas trop profondément dans le cœur de la relation familiale comme la série de Netflix. Les fans ont été choqués d’apprendre la relation de UN B et Abraham comme père et fils. UN B est joué par l’acteur Gabriel Chavarría et le patriarche de la famille par Ricardo Chavira.

Au cours de la première saison de l’émission, Abraham s’est fortement appuyé sur UN B pour faire du groupe un succès. Il y a des moments où UN B. il est sous la pression de son père pour faire de la musique et commencer à tourner. Leur relation est beaucoup plus complexe dans la série que ce qui a été vu dans le film. En outre, Abraham Il n’est pas un père et un mari aussi difficile que dans le film.

3. Le choc avec Emi Music

Selena Quintanilla a commencé sa carrière musicale à l’âge de six ans aux côtés de ses frères et a enregistré son premier album à 14 ans. Dans les années 1980, elle a été critiquée et rejetée pour s’être présentée en chantant de la musique Tejano, un genre dominé uniquement par les hommes (Photo: EMI Music)

Lorsque le succès grandissant du groupe et Selena, ils avaient besoin d’un label pour les représenter. Le film n’entre pas trop dans les détails sur les accords passés avec les entreprises, encore moins sur le nombre d’entre elles avec lesquelles elles peuvent avoir eu de tels accords.

Dans la série, c’est une autre histoire. Cela fait partie de l’histoire nécessaire derrière son ascension vers la gloire. Selena et Les dinos sont initialement en négociations avec CBS avant d’être contacté par un autre label, EMI. Abraham prendre la décision de partir CBS Mais en cours de route, les choses se réchauffent

La maison de disques, même après leur avoir dit qu’elle ne le ferait pas, tente alors de changer l’image de Selena pour celui qui ne représentait pas qui elle était. Ils ont même mis de côté le nom de Les dinos et ils disent juste que «Selena» il suffit de réaliser le succès nécessaire.

4. Le rôle d’AB dans le groupe

AB Quintanilla a toujours soutenu les productions basées sur sa sœur (Photo: Instagram)

UN B il est le frère aîné de Selena qui joue de la basse dans le groupe. Dans le film, il a été joué par l’acteur Jacob Vargas, mais le personnage a radicalement changé dans la série. Son rôle dans le groupe est beaucoup plus accentué que ce qui a été vu dans le film.

Dans la série, il est responsable de la création et de la production de la musique du groupe et des succès de Selena, Il se sent également responsable du succès du groupe et, même à l’époque, il fait de son mieux pour essayer de convaincre un auteur-compositeur célèbre d’écrire des chansons pour eux.

Dans la série, cela devient également un peu plus personnel, car il détaille la lutte personnelle de UN B avec lui-même et son rôle important. Il y a des moments où UN B. a une dépression émotionnelle par peur de ne pas pouvoir en faire assez pour le groupe.

5. Dans la série, ils parviennent à voir plus de détails sur la vie personnelle de chacun des personnages

Madison Taylor Baez est chargée de jouer la version plus jeune de la reine du Tex-Mex dans “Selena: la série” (Photo: Netflix)

Dans le film de 1997 principalement axé sur Selena, mais la série de Netlfix changer cela de manière significative. Le public a eu un aperçu plus approfondi de la vie personnelle de leurs frères et sœurs. Il montre chacun de ses combats avec sa célébrité croissante.

Suzette interprétée par Noemi Gonzalez il commence à sentir que ses contributions ne sont ni suffisantes ni nécessaires dans le groupe. Rencontrez un fan qui rêve d’être un batteur comme elle. À ce propos, les fans ont été choqués de voir que UN B attire l’attention d’un fan lors d’un spectacle. En chemin, il tombe amoureux et fonde une famille. De plus, les fans ont réussi à obtenir plus de détails sur la vie au lycée de Selena.