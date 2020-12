“Selena: la série»N’a pas été bien accueilli par les critiques et les diffuseurs, apparemment parce qu’il ne se concentre pas principalement sur sa protagoniste: Selena Quintanilla. Au lieu de donner au public un regard en profondeur sur la défunte icône mexico-américaine et superstar texane, la série de Netflix ancrer le récit dans une autre personne.

L’histoire suit apparemment Abraham Quintanilla, le père et gérant du chanteur. Sans surprise, de nombreux fans de Selena ils ne sont pas satisfaits de l’approche narrative. Protagonisée par Christian Serratos dans le rôle principal, “Selena: la série“Dédie les neuf premiers épisodes présente la vie de Selena comme un chanteur adolescent.

Comme le film de 1997 Protagonisée par Jennifer Lopez, l’histoire commence dans Lake Jackson, Texas, quand Abraham découvre que la jeune femme Selena a un impressionnant voix à chanter. La série passe beaucoup de temps à dépeindre la personnalité de Selena, mais malheureusement, cela a été un peu décevant pour les fans du chanteur.

Maintenant, Netflix prépare la deuxième saison de “Selena: la série«Dans le cadre d’une seule continuité. La fin a vu une rupture dure dans la vie romantique de Selena et l’apparition de Yolanda Saldivar, l’infirmière qui finirait par tuer la star de la musique Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA DEUXIÈME SAISON DE «SELENA: THE SERIES»?

Les détails que les fans devraient connaître pour la deuxième saison de “Selena: La Serie” (Photo: Netflix)

Tout d’abord, Netflix n’a pas encore renouvelé “Selena: la série”Pour une deuxième saison. Être l’un des chanteurs les plus emblématiques de Mexique et États Unis, très probablement, ils annonceront une deuxième partie dans quelques mois, lorsque les premières critiques du programme auront été publiées.

Christian Serratos révélé à Los Angeles Times qu’elle avait déjà fini d’enregistrer la deuxième partie. En suivant les protocoles de sécurité pour la pandémie de coronavirus (COVID-19), tous les acteurs précédents sont revenus sur le plateau d’enregistrement pour avoir la deuxième saison de “Selena: la série».

La première partie de “Selena: la série“Est composé de neuf épisodes intitulés ainsi que des chansons interprétées par Selena comme “Embrasse moi“,”Doux amour“,”Mon amour” et “Qu’as-tu pensé». Cela a conduit les fans à 1990, quand Selena a sorti son deuxième album, “Viens avec moi», En tant que soliste.

Alors que sa carrière décolle, le père et manager de Selena, Abraham Quintanilla Jr., la voulait plus concentrée que jamais. Mais comme les fans l’ont vu, il découvre qu’elle sort en secret avec le guitariste du groupe, Chris Pérez, et le congédie définitivement pour qu’il ne soit pas avec sa fille.

Il y avait aussi la présentation de Yolanda Saldivar, le président du fan club de Selena, qui assassine plus tard le chanteur. Bien que l’argument principal de la deuxième partie reste à confirmer, les fans doivent savoir que tout peut tourner autour de la relation qu’ils ont eue. Chris et Selena.

Malgré les efforts de Abraham, ils ont tous les deux fui un 2 avril 1992. De son côté, l’acter Jesse Poseyil a dit Bon entretien de votre maison qu ‘«il y a une histoire complètement différente entre Selena et Chris. Elle se souciait beaucoup de sa famille, de sa culture, de sa communauté et de son mari. Il avait beaucoup de loyauté envers lui, et la même chose vice versa ».

«Il y avait vraiment beaucoup d’amour sincère entre eux deux. Elle n’a jamais permis à quoi que ce soit du monde extérieur de s’y mettre. Elle l’aimait indéfiniment, inconditionnellement, du début à la fin. Et lui, pareil pour elle. Peu importe ce qui s’est passé dans le monde extérieur, peu importe à quel point il est devenu grand et populaire, elle était toujours là pour lui et il était toujours là pour elle.

L’acteur a avoué que l’une des parties les plus difficiles du jeu d’acteur dans la série était l’intensité avec laquelle les personnages Chris et Abraham, donc cela l’a aidé dans sa carrière d’acteur. D’un autre côté, les fans doivent savoir que Selena a poursuivi sa carrière après son mariage en remportant le Grammy Award du meilleur album mexicain puis il a ouvert son premier magasin, Selena Etc.

Enfin, rappelons-nous que “Selena: la série“Commence par une scène dans Chicago dans 1994, faisant directement référence à la dernière tournée du chanteur intitulée “Amour interdit». Elle a joué trois fois consécutives dans le Salon de l’élevage et rodéo de Houston avant sa mort tragique le 31 mars 1995.

